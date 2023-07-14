Yeşil Vadi'nin Kızı 10. bölüm fragmanı izle! Yeşil Vadi'nin Kızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeşil Vadi'nin Kızı yeni bölümde neler olacak?

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YEŞİL VADİ'NİN KIZI NE ZAMAN?

Yeşil Vadi'nin Kızı hafta içi her gün saat 15.45'de Show Tv ekranlarında yayınlanıyor.

YEŞİL VADİ'NİN KIZI 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLEME LİNKİ!

YEŞİL VADİ'NİN KIZI KONUSU NE?

Yeşil Vadi'nin Kızı; Melissa Çelik isimli, daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğunun, genç bir kız, bir kadın olma serüvenini konu alır. Ailesine ne olduğuna dair gerçekleri bilen kimse yoktur. Onu evlat edinen ailenin yanında barınmaya çalışır ancak evin hanımı Besime, Melissa'yı istemez ve türlü eziyetlerde bulunur. Bir gün öfkenin kurbanı olarak kapıya konduğunda, bir adam çıkar karşısına; Metin. İkisi de, o andan sonra hayatlarının tamamen değişeceğinden habersiz, konuşmaya başlarlar. Metin tutuk, sarsak bir orta yaşlı adam; Melissa ise cıvıl cıvıl, konuşkan bir kız çocuğu. Metin onun yaşadıklarının bir parçasına şahit olur. Kalbini dinler ve bu kız çocuğunu en azından şimdilik kurtarmaya karar verir ve çiftliğe götürür. Kasabadaki Yeşil Vadi çiftliğinde Metin ve Mahinur ile yaşamaya başlayan Melissa'nın sorup sorgulayan tarzı, yıllardır kapanan birçok anıyı ve sırları da ortaya çıkaracaktır. Melissa'nın gelişi ayrı, çiftlikte kalması ayrı, okula başlayıp kendini herkese kabullendirmesi ayrı bir serüven olur. Melissa, Yeşil Vadi'deki hayatına devam ederken ve kasaba başka olaylarla çalkalanırken; onu evlat edinmek isteyen bir ailenin olduğu haberi ile her şey altüst olur… Metin bu duruma karşı çıksa da Mahinur, Melissa'dan vazgeçmeye hazırdır ancak öğrendikleri büyük sırla işler karışır ve hikaye başlar.

YEŞİL VADİ'NİN KIZI DİZİSİ OYUNCULARI

Melissa: Beren Gökyıldız Mahinur: Sezin Bozacı Metin: Onur Dikmen Cüneyt: Turan Günay Reyhan: Lale Ertiş Gençtürk Azra: Hande Arısoy Orhan: Özgür Özberk Öykü: Ece Gürer