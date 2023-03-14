Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından Yeşil Sol Parti'nin logosunu paylaştı. Peki, Yeşil Sol Parti oyu ne kadar? Yeşil Sol Parti son seçimde en kadar oy aldı?

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından Yeşil Sol Parti'nin logosunu paylaştı. Demirtaş, "Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bu görselin renkli çıktısını alıp evde buzdolabı kapısına, oda kapılarına yapıştırın lütfen. Ne olduğunu bilmeyen kalmasın, lazım olacak. Haydi arkadaşlar, elden ele" dedi. Peki, Yeşil Sol Parti oyu ne ,kadar? Yeşil Sol Parti son seçimde en kadar oy aldı?

YEŞİL SOL PARTİ HAKKINDA?

Yeşil Sol Parti, yeşil siyaset üzerine kurulu ve "sol özgürlükçü" fikirleri ağırlıkla benimseyen, Türkiye'de kurulan bir siyasî partidir.

Eşitlik ve Demokrasi Partisi ile Yeşiller Partisi'nin birleşmesi ve bunlar dışındaki bağımsız bireylerin de süreç içinde harekete katılmasıyla, 29 Temmuz 2010 tarihinde Ankara'da kurulmuştur.

Kuruluş Kongresi'nin Sonuç Bildirgesi

25 Kasım 2012'de Ankara'da gerçekleştirilen Kuruluş Kongresi'nin Sonuç Bildirgesi'nde sıralanan temel nitelik ve hedeflerine göre Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi:

Kişilerin yaratıcı potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri bireysel koşulların sağlandığı, çoğulcu, özgürlükçü, ekolojist, eşitlikçi ve dayanışmacı bir toplumsal yaşamı amaçlayan; yaşadığı hayatı ve geleceği sadece dar bir iktisat penceresinden tanımlamayan; insanı sermaye, insan emeğini ve doğayı meta ve kaynak olarak gören sömürü düzenini kabullenmeyen;

İşçilerin, işsizlerin, emekçilerin, çiftçilerin, çevrecilerin, ekolojistlerin, kadınların, gençlerin, LGBT bireylerin ve bütün düzen muhaliflerinin ortak politik hattını örgütlemeyi; Kürt halkının, Aleviler'in, Müslüman olmayan azınlıkların taleplerini ortaklaştırmayı, mücadeleyi bir öncelik hiyerarşisi gözetmeden birleştirerek geliştirmeyi hedefleyen;

Kalkınma, gelişme, ilerleme gibi kavram ve olguları itirazsız kabullenmeyip "ne için?", "kimin için?" diye sorgulayan; yaşamın her alanındaki iktidar ilişkilerine, her türlü ayrımcılık, sömürü ve tahakküme karşı çıkan;

Küresel sorunlar karşısında küresel dayanışma ve enternasyonalizmin önemine inanan; sömürgeciliğin bir kader değil, insanların gücü, isteği ve mücadelesiyle aşılabilir bir düzen olduğunu mücadelesiyle göstermeyi amaçlayan;

Mevcut toplumsal, siyasal, ekolojik, ekonomik ve kültürel sorunlara yönelik emek, kimlik ve ekoloji alanlarını temel alan somut politikalar geliştirecek ve bunları yaşama geçirme iradesi gösterecek sol ve yeşil bir muhalefet odağı olan;

Demokratik, ekolojist, eşitlikçi ve özgürlükçü bir değişimi dile getirecek bir muhalefet hattını inşa etmeyi hedefleyen bir siyasi partidir.[3]

2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi'nde Selahattin Demirtaş'ı desteklemiştir.

Haziran 2015 genel seçimlerinde HDP'yi desteklemişlerdir.