Yeşil Sol Parti, Merkez Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararla isim değişikliğine gitti. Yeşil Sol Parti'nin ismi neden değişti ve Demokratik Halklar Partisi, Yeşil Sol Parti mi soruları gündeme geliyor. Peki, Yeşil Sol Parti'nin ismi neden değişti? Demokratik Halklar Partisi, Yeşil Sol Parti mi?

Yeşil Sol Parti'nin MYK toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Yeşil Sol Parti'nin ismi neden değişti ve Demokratik Halklar Partisi, Yeşil Sol Parti mi merak ediliyor. Önümüzdeki haftalarda gerçekleştirilecek kongre ve partideki isim değişikliği gibi konuların ele alındığı toplantıda partinin adının değiştirilmesine karar verildi. Yeşil Sol Parti'nin ismi neden değişti? Demokratik Halklar Partisi, Yeşil Sol Parti mi? Detaylar haberimizdedir…

YEŞİL SOL PARTİ'NİN İSMİ NEDEN DEĞİŞTİ?

Yeşil Sol Parti'nin MYK toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Önümüzdeki haftalarda gerçekleştirilecek kongre ve partideki isim değişikliği gibi konuların ele alındığı toplantıda partinin adının değiştirilmesine karar verildi. Buna göre partinin yeni ismi "Demokratik Haklar Partisi" oldu.

DEMOKRATİK HALKLAR PARTİSİ, YEŞİL SOL PARTİ Mİ?

HDP'nin isminin Yeşil Sol olarak değiştirilmesi kendi kitlesi tarafından benimsenemedi. 14 Mayıs seçimlerinden önce yapılan bu değişiklik sandıktaki oy oranını da etkiledi. Yüzde 8 civarında oy alan Yeşil Sol Parti, HDP ismi ve logosuyla girdiği 2018 seçimlerinde ise yüzde 11 civarı oy almıştı. Öte yandan HDP, hakkındaki kapatma davası nedeniyle seçime Yeşil Sol Parti adıyla girmişti. HDP'nin kurumsal olarak bulunacağı ama artık aktif siyasetin Yeşil Sol Parti çatısı altında yürütüleceği belirtilmişti.