Yeşil Sol Parti'nin yeni ismi ve eş genel başkanlarının belirleneceği 4. Olağan Kongresi başladı. Bu kapsamda birçok vatandaş tarafından Yeşil Sol Parti'nin ismi değişti mi? Sorusu merak edildi ve gündeme geldi. Peki, Yeşil Sol Parti'nin ismi değişti mi? Yeşil Sol Parti'nin adı ne oldu? Yeşil Sol Parti'nin adı HEDEP mi oldu?

Yeşil Sol Parti'nin ismi değişti mi? Yeşil Sol Parti'nin adı ne oldu? Yeşil Sol Parti'nin adı HEDEP mi oldu?

Yeşil Sol Parti'nin ismi değişti mi? Sorusu, Yeşil Sol Parti 4. Olağan Kongresi ile birlikte merak edilmekte ve araştırılmakta. Partinin yeni ismini merak etmekte olan vatandaşlar internet üzerindeki araştırmalarını sürdürmekte. Peki, Yeşil Sol Parti'nin ismi değişti mi? Yeşil Sol Parti'nin adı ne oldu? Yeşil Sol Parti'nin adı HEDEP mi oldu? İşte Yeşil Sol Parti'nin yeni ismi!

YEŞİL SOL PARTİ'NİN İSMİ DEĞİŞTİ Mİ?

Yeşil Sol Parti'nin yeni ismi ve eş genel başkanlarının belirleneceği 4. Olağan Kongresi başladı. Partinin yeni ismi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) oldu. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 4. Olağan Kongresi, bugün Ankara Atatürk Spor Salonu'nda başladı. Kongrede alınan karara göre; partinin yeni ismi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP), yeni eş genel başkanları ise Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan oldu.

Kongreye sabahın erken saatlerinden itibaren binlerce kişi geldi. "Özgürlük için yeniden" sloganı ile düzenlenen kongrede, partinin yeni ismi ve yeni eş genel başkanları belli oldu. Yapılan açıklamada, Yeşil Sol Parti'nin yeni ismi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak anons edildi. Partinin yeni eş genel başkanları ise Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan oldu.

DİĞER PARTİLERDEN DE TEMSİLCİLER KATILDI

CHP, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, TİP, EMEP, SOL Parti temsilcilerinin katıldığı kongrede sendika ve meslek örgütlerinin temsilcileri de yer aldı.