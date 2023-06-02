Yeşil Sol Parti, TBMM grup yönetimini belirledi. TBMM Başkanvekili olan İstanbul Milletvekili araştırılmakta ve internet üzerinde Yeşil Sol Parti'nin Başkanvekili kim oldu? Merak edilmekte. Peki, Yeşil Sol Parti'nin Başkanvekili kim oldu? 2023 Yeşil Sol Parti'nin TBMM Başkanvekili kim seçildi?

Halkların Demokratik Partisi (HDP), milletvekilleri ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın ile HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan'ın başkanlık ettiği tanışma ve yeni dönemi değerlendirme toplantısında partinin grup yönetimi de belirlendi. Peki, Yeşil Sol Parti'nin Başkanvekili kim oldu? 2023 Yeşil Sol Parti'nin TBMM Başkanvekili kim seçildi?

YEŞİL SOL PARTİ'NİN BAŞKANVEKİLİ KİM OLDU?

Önceki dönem grup başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç'un grup başkanvekilliğine devam etmeleri benimsendi. Meclis İdare Amirliği görevini Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan, TBMM Başkan vekilliğini ise İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yürütmesi kararlaştırıldı.

AYDA BİR KEZ, ÜÇ GÜN SÜREYLE YÖNETECEK

Meclis içtüzüğüne göre siyasi partiler milletvekili sayısına Meclis Başkanlık Divanı'na üye veriyor. TBMM Başkanvekilleri AK Parti-CHP-HDP ve MHP'ye düşüyor. Önder ayda bir kez ve üç gün süreyle TBMM Genel Kurulunu yönetecek, Meclis protokolünde de ön sırada yer alacak. Ayrıca kırmızı plakalı makam aracı tahsis edilecek.