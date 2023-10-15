Yeşil Sol Parti'nin yeni ismi ve eş genel başkanlarının belirleneceği 4. Olağan Kongresi başladı. Partinin yeni ismi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) oldu. Peki, Yeşil Sol Parti'nin başkanları kim oldu? Yeşil Sol Parti eş genel başkanları kimdir?

Yeşil Sol Parti'nin başkanları kim oldu? Sorusu, Yeşil Sol Parti'nin yeni ismi ve eş genel başkanlarının belirleneceği 4. Olağan Kongresi nedeniyle gün içerisinde birçok vatandaş tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyordu. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 4. Olağan Kongresi, bugün Ankara Atatürk Spor Salonu'nda başladı. Kongrede alınan karara göre; partinin yeni ismi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP), yeni eş genel başkanları belli oldu. Peki, Yeşil Sol Parti'nin başkanları kim oldu? Yeşil Sol Parti eş genel başkanları kimdir?

YEŞİL SOL PARTİ'NİN BAŞKANLARI KİM OLDU?

Kongreye sabahın erken saatlerinden itibaren binlerce kişi geldi. "Özgürlük için yeniden" sloganı ile düzenlenen kongrede, partinin yeni ismi ve yeni eş genel başkanları belli oldu. Yapılan açıklamada, Yeşil Sol Parti'nin yeni ismi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak anons edildi. Partinin yeni eş genel başkanları ise Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan oldu.

DİĞER PARTİLERDEN DE TEMSİLCİLER KATILDI

CHP, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, TİP, EMEP, SOL Parti temsilcilerinin katıldığı kongrede sendika ve meslek örgütlerinin temsilcileri de yer aldı.