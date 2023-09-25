Yeşil Sol Parti, Merkez Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararla isim değişikliğine gitti. Arama motorlarında ise Yeşil Sol Parti'nin adı mı değişti, ne oldu? YSP yeni adı nedir? soruları araştırıldı. İşte detaylar...

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ya da resmî kısaltmasıyla Yeşil Sol Parti, 25 Kasım 2012 tarihinde Eşitlik ve Demokrasi Partisi ile Yeşiller Partisi'nin birleşmesiyle kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren bir siyasi partidir. Peki, Yeşil Sol Parti'nin adı mı değişti, ne oldu? YSP yeni adı nedir?

YEŞİL SOL PARTİ'NİN ADI MI DEĞİŞTİ, NE OLDU?

Yeşil Sol Parti, Merkez Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararla isim değişikliğine gitti. Partinin yeni ismi "Demokratik Haklar Partisi" oldu.