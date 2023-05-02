Yeşil Sol Parti ne zaman kuruldu? YSP Yeşil Sol Parti kuruluş tarihi ne?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında Yeşil Sol Parti ne zaman kuruldu? Yeşil Sol Parti kuruluş tarihi ne soruları yer alıyor. Peki, Yeşil Sol Parti ne zaman kuruldu? Yeşil Sol Parti kuruluş tarihi ne? İşte detaylar...

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, Millet İttifakı cephesinde milletvekili aday listeleri üzerindeki çalışmalarda önemli bir gelişme yaşanmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında Yeşil Sol Parti ne zaman kuruldu? Yeşil Sol Parti kuruluş tarihi ne sorularına yanıt aradı.

YEŞİL SOL PARTİ NE ZAMAN KURULDU?

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ya da resmî kısaltmasıyla Yeşil Sol Parti, 25 Kasım 2012 tarihinde Eşitlik ve Demokrasi Partisi ile Yeşiller Partisi'nin birleşmesiyle kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren bir siyasi partidir. Eş sözcüleri Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın'dır. -