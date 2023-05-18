28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işleminin tamamlanmasının ardından Yeşil Sol Parti kaç millet vekili çıkardı? Ve Yeşil Sol Parti milletvekilleri kim? Soruları gündeme geldi. Milletvekili seçiminin gerçekleştirilmesi ile birlikte mecliste yer alacak olan isimler netlik kazandı. Peki, Yeşil Sol Parti kaç millet vekili çıkardı? Yeşil Sol Parti milletvekili sayısı kaç? 28. Dönem Yeşil Sol Parti milletvekilleri kim? İsimleri ile milletvekili listesi!

14 Mayıs Pazar saat 17.00 itibarıyla sona eren Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile birlikte Milletvekili seçim sonuçlarındaki son durum, Yeşil Sol Parti milletvekili sayısı ve Yeşil Sol Parti milletvekilleri kim? Soruları merak edildi. Mecliste yer alacak isimler, vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Yeşil Sol Parti kaç millet vekili çıkardı? Yeşil Sol Parti milletvekili sayısı kaç? 28. Dönem Yeşil Sol Parti milletvekilleri kim? İsimleri ile milletvekili listesi!

YEŞİL SOL PARTİ KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

Açıklanan son verilere göre 2023 seçimlerinde Yeşil Sol Parti toplamda 61 milletvekili çıkartmıştır. Aşağıda yer almakta olan grafikte, mecliste yer alacak olan milletvekili dağılımını görmektesiniz. 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına ilişkin tüm detaylara aşağıda yer almakta olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi sonuçlarından ulaşabilirsiniz.

28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI

28. DÖNEM YEŞİL SOL PARTİ MİLLETVEKİLLERİ KİM?

ADANA

1- Tulay Hatımoğulları Oruç

AĞRI

1- Sırrı Sakık

2- Nejla Demir

3- Heval Bozdağ

ANTALYA

1- Hakkı Saruhan Oluç

BATMAN

1- Keskin Bayındır

2- Zeynep Oduncu

3- Mehmet Rüştü Tiryaki

4- Nurten Ertuğrul

BİNGÖL

1- Ömer Faruk Hülakü

BİTLİS

1- Hüseyin Olan

2- Semra Çağlar Gökalp

DİYARBAKIR

1- Berdan Öztürk

2- Halide Türkoğlu

3- Osman Cengiz Çandar

4- Adalet Kaya

5- Serhat Eren

6- Sevilay Çelenk Özen

7- Mehmet Kamaç

8- Ceylan Akça Cupolo

ERZURUM

1- Meral Danış Beştaş

GAZİANTEP

1- Sevda Karaca Demir

HAKKARİ

1- Vezir Coşkun Parlak

2- Öznur Bartin

3- Onur Düşünmez

IĞDIR

1- Yılmaz Hun

İSTANBUL

1- Sırrı Süreyya Önder

2- Cengiz Çiçek

3- Çiğdem Kılıçgün Uçar

4- Keziban Konukcu Kok

5- Özgül Saki

6- İskender Bayhan

7- Çiçek Otlu

İZMİR

1- Burcugül Çubuk

2- İbrahim Akın

KARS

1- Gülüstan Kılıç Koçyiğit

KOCAELİ

1- Ömer Faruk Gergerlioğlu

MARDİN

1- Salihe Aydeniz

2- Kamuran Tanhan

3- Beritan Güneş Altın

4- George Aslan

MERSİN

1- Ali Bozan

2- Perihan Koca

MUŞ

1- Sezai Temelli

2- Sümeyye Boz

SİİRT

1- Tuncer Bakırhan

2- Sabahat Erdoğan Sarıtaş

ŞANLIURFA

1- Mithat Sancar

2- Ömer Öcalan

3- Dilan Kunt Ayan

4- Ferit Şenyaşar

ŞIRNAK

1- Nevroz Uysal Aslan

2- Mehmet Zeki İrmez

3- Ayşegül Doğan Dağlı

TUNCELİ

1- Ayten Kordu

VAN

1- Pervin Buldan

2- Zülküf Uçar

3- Gülcan Kaçmaz Sayyiğit

4- Sinan Çiftyürek

5- Gülderen Varli

6- Mahmut Dindar