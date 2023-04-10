Yeşil Sol Parti Ankara 3. Bölge Milletvekili Adayları kimler? Yeşil Sol Parti 2023 Milletvekili Ankara 3. Bölge Adayları!

14 Mayıs seçimleri ülkenin gündeminde yer alırken en sık araştırılanlar arasında partilerin YSK'ya sunduğu milletvekili aday listesi oldu. Yeşil Sol Parti, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, "Seçimlere Yeşil Sol Parti listelerinden katılacağız. 81 il ve bütün seçim çevrelerinden seçime katılacağız. Listelerimizin tamamını verdik." ifadelerini kullandı. Arama motorlarında ise Yeşil Sol Parti Ankara 3. Bölge Milletvekili Adayları kimler? Yeşil Sol Parti Ankara 3. Bölge Milletvekili Adayları belli oldu mu? araması yapılıyor. İşte Yeşil Sol Parti 2023 Milletvekili Ankara 3. Bölge Adayları!

YEŞİL SOL PARTİ ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

Yeşil Sol Parti milletvekili aday listesini YSK Başkanı Ahmet Yener'e teslim ettikten sonra açıklamalarda bulunan Tiryaki, partileri için hem mutlu hem de üzücü bir gün olduğunu söyledi. Tiryaki, şunları kaydetti: "Halkların Demokratik Partisi adıyla seçime katılamadık. Hakkımızda bir kapatma davası sürüyor. İstemesek de çok içselleştirmesek de içinde bulunduğumuz koşullar, bir yol denememize neden oldu. Seçimlere Yeşil Sol Parti listelerinden katılacağız. 81 il ve bütün seçim çevrelerinden seçime katılacağız. Listelerimizin tamamını verdik. Umarım ülkemizin demokrasisine katkı sunacak bir seçim olur."

YEŞİL SOL PARTİ ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLLERİ;