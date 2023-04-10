Yeşil Sol Parti Amasya Milletvekili Adayları kimler? Yeşil Sol Parti 2023 Milletvekili Amasya Adayları!

14 Mayıs seçimleri ülkenin gündeminde yer alırken en sık araştırılanlar arasında partilerin YSK'ya sunduğu milletvekili aday listesi oldu. Yeşil Sol Parti, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, "Seçimlere Yeşil Sol Parti listelerinden katılacağız. 81 il ve bütün seçim çevrelerinden seçime katılacağız. Listelerimizin tamamını verdik." ifadelerini kullandı. Arama motorlarında ise İYİ Parti Amasya Milletvekili Adayları kimler? İYİ Parti Amasya Milletvekili Adayları belli oldu mu? araması yapılıyor. İşte İYİ Parti 2023 Milletvekili Amasya Adayları!

YEŞİL SOL PARTİ AMASYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

Yeşil Sol Parti milletvekili aday listesini YSK Başkanı Ahmet Yener'e teslim ettikten sonra açıklamalarda bulunan Tiryaki, partileri için hem mutlu hem de üzücü bir gün olduğunu söyledi. Tiryaki, şunları kaydetti: "Halkların Demokratik Partisi adıyla seçime katılamadık. Hakkımızda bir kapatma davası sürüyor. İstemesek de çok içselleştirmesek de içinde bulunduğumuz koşullar, bir yol denememize neden oldu. Seçimlere Yeşil Sol Parti listelerinden katılacağız. 81 il ve bütün seçim çevrelerinden seçime katılacağız. Listelerimizin tamamını verdik. Umarım ülkemizin demokrasisine katkı sunacak bir seçim olur."

YEŞİL SOL PARTİ AMASYA MİLLETVEKİLLERİ;