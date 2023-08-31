Doğal gaz, elektrik, internet ve diğer alt yapı çalışmalarının tamamlandığı Yeşil Mahalle 374 sokakta parke taşı kaplama çalışmaları başladı.

Yeşil Mahalle 374 sokak ve paralelinde yer alan ara sokaklarda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz ay başlatılan yol yenileme çalışmalarının ikinci etabı olan parke taşı kaplamasına başlandı. Doğal Gaz, elektrik, internet ve diğer alt yapı çalışmalarının tamamlandığı sokakta kaldırım bordürleri döşenerek dolgu işlemleri ile stabilizesi yapılan yol parke taşı kaplaması için hazır hale getirildi.

Parke taşı kaplama çalışmalarının başladığı Yeşil Mahalle 374 sokakta incelemelerde bulunan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Burası miadını doldurmuş bir yoldu. Altından kanal geçen üstündeki asfaltı yaklaşık 20 yıllık olan bir yoldu. Tabi ki alt yapı hizmetlerinin de tamamlanmış olması süreç içerisinde yapılan kazılarla hem su kanalizasyon idaresinin hem elektrik, telefon ve doğalgaz hatlarının döşenmesi neticesinde parça parça olmuş bir yoldu. Devlet hastanesine hizmet eden yollardan ve özellikle de trafiğin hafifleten yollardan bir tanesi, namı değer Çamlı sokaktayız. Buradaki çalışmalarımız devam ediyor. Yeşil Mahalle'de öncelikli toprak olarak kalan yollarımızın hepsini yapmaya çalışıyoruz. Şu an bu bölgede devlet hastanesi üzerindeki taksi durağının bulunduğu güzergah ve bir üzerindeki altı şeritli yolu yapıyoruz. Yeşil mahallede bu saydığım yollarda 70 bin metrekarelik parke taşı kaplaması gerçekleştirmiş olacağız. Bu gün itibariyle bakılırsa orta ölçekli belediyelerin tüm yıl içerisinde ilçelerinde döşedikleri taş miktarıdır. Ben arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gayet güzel bir çalışma yürütüyoruz. İki firma çalışıyor bu alanda. Nazilli Belediyesi güçlü bir belediyedir. Bütün bölgemizdeki vatandaşlarımızın her alana hizmet ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu arada lokasyon çalışması da yapıyoruz. Şu anda taş kaplaması başlayan bu sokağa paralel altı tane daha sokak var onları da yeniliyoruz. Özellikle de haftada 11 bin hastası olan Nazilli Devlet Hastanesi yolunun rahatlatılması ve özellikle de Arslanlı Mahallesi ile üzerindeki köyler, Beydağ Ödemiş yolu güzergahı üzerindeki trafik yoğunluğunun hafifletilmesi bu yol sayesinde olacağından dolayı burada ciddi bir çalışma yaparak vatandaşlarımızın kullanışına uygun hale getiriyoruz. İnşallah projemiz ve çalışmalarımız tamamlandığında ciddi bir ferahlığa ve konfora kavuşulacak. Tüm Nazillili vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi. - AYDIN