Son zamanlarda sıklıkla araştırılan yeşil enerji terimi nedir ve nerelerde kullanılır merak ediliyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilebilen enerjiye denilen "yeşil enerji" gündeme gelen konular arasında yer alıyor. Yeşil enerji nedir, nerelerde kullanılır ve yeşil enerji örnekleri nedir, sertifikası nasıl alınır sorularına yanıt aranıyor. Peki, Yeşil enerji nedir, nerelerde kullanılır? Yeşil enerji örnekleri nedir, sertifikası nasıl alınır?

Avrupa Birliği'nde (AB) yeşil enerjinin 2028'e kadar 811 milyar avro yatırımla Rus doğal gazını ikame edebileceği hesaplanıyor. Ardından, Yeşil enerji nedir, nerelerde kullanılır ve yeşil enerji örnekleri nedir, sertifikası nasıl alınır soruları gündeme geliyor. Yeşil enerji nedir, nerelerde kullanılır? Yeşil enerji örnekleri nedir, sertifikası nasıl alınır? Detaylar haberimizdedir…

YEŞİL ENERJİ NEDİR?

Yenilenebilir enerji, güneş ışığı, rüzgar, yağmur, gelgitler, dalgalar ve jeotermal ısı gibi karbon nötr doğal kaynaklardan elde edilebilen ve insan zaman ölçeğinde doğal olarak yenilenen kaynaklardan elde edilebilen enerjiye denir. Bu kaynaklar güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, dalga enerjisi, jeotermal enerji, hidrolik enerjisi, biyokütle enerjisi olarak sıralanabilir. Bu tür bir enerji kaynağı, yenilenmekte olduklarından çok daha hızlı kullanılan fosil yakıtların tam tersidir.

YEŞİL ENERJİ NERELERDE KULLANILIR?

Yenilenebilir teknolojilere yapılan dünya çapındaki yatırımlar 2015 yılında 286 milyar ABD Dolarını aştı. Yenilenebilir enerji sistemleri hızla daha verimli ve ucuz hale geliyor ve toplam enerji tüketimindeki payları artıyor. 2019 itibarıyla, dünya çapında yeni kurulan elektrik kapasitesinin üçte ikisinden fazlası yenilenebilirdi.

Dünyadaki en az 30 ülke halihazırda enerji arzlarının yüzde 20'sinden fazlasını sağlayan yenilenebilir enerjiye sahiptir. Ulusal yenilenebilir enerji piyasalarının önümüzdeki on yılda ve sonrasında güçlü bir şekilde büyümeye devam edeceği tahmin edilmektedir. İzlanda ve Norveç, tüm elektriğini halihazırda yenilenebilir enerjiyi kullanarak üretiyor ve diğer birçok ülke gelecekte % 100 yenilenebilir enerjiye ulaşmak için bir hedef belirledi. Dünyadaki en az 47 ülke halihazırda yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektriğin yüzde 50'sinden fazlasına sahip.

Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği teknolojilerinin hızlı yayılması, önemli ölçüde enerji güvenliği, iklim değişikliğini hafifletme ve ekonomik faydalarla sonuçlanmaktadır. Uluslararası kamuoyu araştırmalarında, güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir kaynakların teşviki için güçlü bir destek var. Birçok yenilenebilir enerji projesi büyük ölçekli olsa da, yenilenebilir teknolojiler aynı zamanda enerjinin insani gelişme için genellikle çok önemli olduğu kırsal ve uzak bölgeler ve gelişmekte olan ülkeler için de uygundur.

YEŞİL ENERJİ ÖRNEKLERİ NEDİR?

Güneş enerjisi

Rüzgâr enerjisi

Jeotermal enerji

Hidrolik güç

Biyokütle enerjisi

Enerji depolama

YEŞİL ENERJİ SON GELİŞMELER NELER?

Oxford Üniversitesi Smith İşletme ve Çevre Okulu'na bağlı Oxford Sürdürülebilir Finans Grubu tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş sonrası AB, 2028'e kadar Rus gazına bağımlılığını ortadan kaldırmak için acil önlemler paketi olan RePowerEU planını uygulamaya koydu.

AB'nin 2028'e kadar Rus gazına bağımlılığını sonlandırabilmesi için ise 811 milyar avro sermayeye ihtiyaç duyuluyor.

Bu toplam, Avrupa Yeşil Mutabakatının bir parçası olarak temiz enerji için planlanan 299 milyar avroluk harcamayı ve yenilenebilir enerji ve ısı pompaları için gereken 512 milyar avroluk ek yatırımı içeriyor.

Rapordaki hesaplamaya göre, 512 milyar avroluk ek yatırımın yaklaşık yüzde 90'ının gelecek 30 yılda gaz satın alma ihtiyacını ortadan kaldıracağı ve böylece yatırımların geri dönüşünün sağlanacağı öngörülüyor.

Temiz enerjide ihtiyaç duyulan bu yatırımların hayata geçirilebilmesi için yenilenebilir enerji kaynaklarının ve ısı pompalarının büyük ölçekli kurulumunu sağlamak için kamu ve özel fonların mevcut olması, şebeke ölçeğinde güneş ve rüzgar enerjisi ihalelerinin iyileştirilmesi ve izin süreçlerinin kolaylaştırılması, çatı üstü güneş panellerinin hızla yaygınlaştırılması, yalıtım ve ısı pompalarının kurulumuna yönelik desteğin artırılması öneriliyor.

Oxford Sürdürülebilir Finans Grubu Geçiş Dönemi Finans Araştırmaları Başkanı Gireesh Shrimali, rapora ilişkin değerlendirmesinde, Rus gazından temiz enerjiye geçişin birçok faydayı beraberinde getireceğini belirterek, "Doğal gazın rüzgar ve güneş enerjisiyle ikame edilmesi, gelecekte gaz için ödeme yapma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. AB, fiyatları ve arzı değişken olan bir fosil yakıtın ithalatına bağımlılığı ortadan kaldırarak, enerji güvenliği endişelerini hafifletebilir, enerji maliyetleri yoluyla hayat pahalılığı krizini ele alabilir ve net sıfır emisyona ulaşma ve iklim kriziyle mücadele etme hedeflerini ilerletebilir." ifadelerini kullandı.

Avrupa İklim Vakfı Üst Yöneticisi Laurence Tubiana yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliğinin pahalı Rus gazından uzaklaşmak için ekonomik, güvenli ve etik bir yol olduğunu aktararak, "Avrupa'nın en büyük gaz ithalatçıları olan Almanya, İtalya ve Fransa'nın siyasi liderleri, Rusya'nın savaş çabalarını baltalayarak vatandaşları için ucuz, güvenli ve temiz yenilenebilir enerjiden faydalanmalıdır." ifadesini kullandı.

Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi (CREA) Baş Analisti Lauri Myllyvirta da AB'nin Rusya'dan ithal ettiği gaz miktarının savaş öncesine kıyasla dörtte üç oranında azaldığı bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

"Ancak bu gazın büyük bir kısmının başka ülkelerden ithal edilmesi, AB'nin enerji arzını gelecekteki jeopolitik ve arz şoklarına karşı savunmasız bırakıyor ve iklim değişikliğini körüklemeye devam ediyor. Rusya'dan LNG ve boru hattı gazı ithalatı düşük seviyelerde de olsa devam ediyor: CREA, AB'nin 2023'ün ilk dört ayında Rusya'ya gaz için 5 milyar avro ödediğini tahmin ediyor. Bu rapor, ithal gazı temiz enerjiyle ikame edecek çözümlerin sadece var olmakla kalmayıp, uzun vadeli, pahalı LNG sözleşmeleri imzalamak veya yeni fosil altyapısına yatırım yapmakla kıyaslandığında ekonomik açıdan da elverişli olduğunu gösteriyor."