Yeşil çay kişilerin rahatlamasına ve sakinleşmesine yardımcı olmakla tanınır. Bu etken içeceğin faydaları, zararları ve nasıl demleneceği merak konusu oldu. Ayrıca yeşil çayın zayıflatır mı, zayıflatmaz mı olduğu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Yeşil çayın faydaları neler? Yeşil çay zayıflatır mı? Yeşil çay nasıl demlenir? Yeşil çayın zararı var mı?

Yeşil çay, sağlık üzerindeki sayısız olumlu etkisi pek çok bilimsel araştırmaya konu olmuş, nitelikli içeriği ile öne çıkan bir bitkisel besin türüdür. Sağlığını korumak isteyenlerin yeşil çay tüketimine özen gösterdiği görülür. Peki, Yeşil çayın faydaları neler? Yeşil çay zayıflatır mı? Yeşil çay nasıl demlenir?Yeşil çayın zararı var mı? İşte detaylar haberimizde...

YEŞİL ÇAYIN FAYDALARI NELER?

Yeşil çay içeriğindeki maddeler sebebiyle kan dolaşımı yolu ile beyne ulaşır ve kişilerin gevşemesine, rahatlamasına ve gün içinde kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olur.

İçerdiği C vitamini bağışıklığı güçlendirir, hastalıklara karşı kalkan görevi görür. Polifenollerden zengin olan yeşil çayda bulunan fenolik bileşikler, yine antioksidan kapasitesini artırarak bağışıklığı güçlendirir. Yeşil çay ayrıca niasin, riboflavin, folik asit, potasyum, magnezyum ve flor da içerir.

İçerdiği kafein sayesinde kişiye canlılık verir, yorgunluğun giderilmesine yardımcı olur.

İçerdiği kateşinler, kılcal damarları güçlendirir, antioksidan özelliği sayesinde radyasyona, mikrop ve bakterilere karşı koruyucu etki gösterir.

YEŞİL ÇAY ZAYIFLATIR MI?

Yine kateşinler, kafeinin termogenez etkisi ve yağ oksidasyonunu artırıcı etkisi ile kilo kontrolünde önemli yere sahiptir. Yeşil çay zayıflama tedavisinde de önerilir. Bu tedavide toksinlerin vücuttan uzaklaştırılmasında ve metabolizma hızının yavaşlamasını engellemede etkilidir. Ancak yüksek tansiyon probleminiz varsa yeşil çay tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışın. Aksi halde tansiyonunuzun yükselmesine neden olabilir.

YEŞİL ÇAYIN FAYDALARI NELERDİR?

Besin tüketiminin azaltılmasını sağlayarak obezitenin oluşumu üzerinde engelleyici bir etkiye sahiptir.

Düzenli tüketilmesi halinde vücut yağının azalmasına yardımcı olur.

Ağız kokusunu önlemede etkilidir. Yeşil çay, ağız içindeki bakterilerin dişlere yapışmasına ve çoğalmasına engel olarak diş çürümesine karşı koruyucudur.

Düzenli ve kararında yeşil çay tüketilmesi kan şekerinin düzenlenmesine yardımcıdır.

Yeşil çayın vücut kütle indeksi (VKİ), bel çevresi ve LDL kolesterolün azalmasına yardımcı olur.

Yeşil çay kansere karşı koruyucudur. Hem siyah çay hem de yeşil çay yapısında güçlü bir antioksidan olan polifenolleri bulunduruyor. Siyah çay, yeşil çayın fermente edilmiş halidir. Yeşil çayda polifenoller siyah çaya göre daha fazla bulunduğu için yeşil çayın daha yararlı olduğu üzerinde duruluyor. Kanser riskini düşürmek için herhangi bir sağlık sorununuz yoksa günde 1-2 fincan yeşil çay veya 3-4 fincan siyah çay tüketebilirsiniz. Ancak sıcak içecekler yemek borusu kanser riskini artırdığı için çayın çok sıcak olmamasına dikkat edin, küçük yudumlar halinde içmeye özen gösterin.

Yeşil çay içerisindeki antioksidanlar, ciltte kırışma ve yaşlanmaya neden olan serbest radikallerin oluşumuyla savaşarak cildi korur.

YEŞİL ÇAYIN ZARARLARI NELERDİR?

Pek çok faydası olan bu bitki de aşırı tüketildiğinde fizyolojik ve psikolojik sıkıntılara neden olabilir. Bazı ilaç kullanımıyla birlikte de içmek tehlike doğurabilir.

YEŞİL ÇAY NASIL DEMLENİR?

Demlenmesi sırasında suyu, süresi, kullanılan çayın miktarı ve demlenecek kap önemlidir. Plastik veya alüminyum demleme kaplarını tercih etmeyin. Çay, yeni kaynatılma noktasına gelmiş veya kaynadıktan sonra biraz beklenip suya eklenir ve 4-5 dakika demlenmesi beklenir. Demlendiğinde yeşil çay, hafif çimensi bir kokuya, hafif acımsı ve buruk bir tada sahiptir.

Demleme sırasında siyah çaya oranla yeşil çaydan deme daha fazla kateşin geçer. Yapılan bir çalışmada antioksidan olan kateşinlerin yeşil çay deminde, siyah çaya göre 3 kat daha fazla olduğu saptanmıştır.

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