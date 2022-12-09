Yerson Mosquera kimdir? Yerson Mosquera kaç yaşında, nereli, hangi pozisyonda oynuyor?
Gündem Haberleri
Son zamanlarda merak edilen isimler arasında Yerson Mosquera'da yer alıyor ve futbolseverler başta olmak üzere birçok kişi tarafından Yerson Mosquera kim? Yerson Mosquera kaç yaşında, nereli, hangi pozisyonda oynuyor? Soruları araştırılıyor. Peki, Yerson Mosquera kimdir? Yerson Mosquera kaç yaşında, nereli, hangi pozisyonda oynuyor?
Sporseverler tarafından merak edilen Yerson Mosquera hakkında birçok detay merak konusu haline geldi. Yerson Mosquera kim? Yerson Mosquera kaç yaşında, nereli, hangi pozisyonda oynuyor? Soruları, arama motorları üzerinde sıklıkla araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Yerson Mosquera kimdir? Yerson Mosquera kaç yaşında, nereli, hangi pozisyonda oynuyor?
YERSON MOSQUERA KİMDİR?
Yerson Mosquera Valdelamar (d. 2 Mayıs 2001), defans pozisyonunda görev yapan Kolombiyalı futbolcudur. Premier League takımlarından Wolverhampton Wanderers'da forma giymektedir.
Profesyonel kariyerine 2020 yılında Atlético Nacional takımında başladı.