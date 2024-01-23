Yerli ve Milli Parti Hızla Teşkilatlanıyor

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, partisinin kuruluş amacına doğru hızla ilerlediğini belirterek "3 buçuk aylık bir dönemde yaklaşık 36 tane kongresi neredeyse bitmiş il teşkilatlarımız var. Keza 24 tane de kurulmayı bekleyen ilimiz mevcut. Şu ana kadar bu kısa dönemde 54 ilimizde teşkilatlarımızı kurduk, il başkanlıklarımızı açtık. Toplamda 14 bin 800 üyemiz var. Halkımız çok büyük bir teveccüh gösteriyor Yerli ve Milli Parti'ye. Çünkü bizim söylemlerimiz, eylemlerimiz ortada. Her şey şeffaf bir şekilde, ilk gün ne dediysek son gün de aynı düşünceyi savunuyoruz. Özgürlüğe, demokrasiye inanan bir partiyiz" dedi.

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, bugün yaptığı yazılı açıklamayla partisinin 54 ilde hızla teşkilatlanarak kısa sürede halkın teveccühüne mazhar olduklarını belirtti. Mutlu'nun yaptığı açıklama şöyle:

"14 BİN 800 ÜYEMİZ VAR"

"Yerli ve Milli Parti kuruluş amacına hızlı ve emin adımlarla ilerliyor. Bizler halkımıza yeni bir umut yeni bir kurtuluş yolu olmak için kurulduk. Liyakati, sadakati, doğruyu ve eğriyi göstermek; ülke nasıl çalmadan, çırpmadan, bölünmeden, kutuplaşmadan yönetilir, bunun için taşın altına elimizi koyduk. Yerli ve Milli Parti, son anketleri de göz önüne alırsak oldukça iyi bir konumda. Öyle ki 3 buçuk aylık bir dönemde yaklaşık 36 tane kongresi neredeyse bitmiş il teşkilatlarımız var. Keza 24 tane de kurulmayı bekleyen ilimiz mevcut. Şu ana kadar bu kısa dönemde 54 ilimizde teşkilatlarımızı kurduk, il başkanlıklarımızı açtık. Toplamda 14 bin 800 üyemiz var.

Halkımız çok büyük bir teveccüh gösteriyor Yerli ve Milli Parti'ye. Çünkü bizim söylemlerimiz, eylemlerimiz ortada. Her şey şeffaf bir şekilde, ilk gün ne dediysek son gün de aynı düşünceyi savunuyoruz. Özgürlüğe, demokrasiye inanan bir partiyiz. Bu her zaman katlanarak devam edecektir. Bizlere inanan, bizlere güvenen, kısa sürede bizleri bu noktaya taşıyan, siyasi arenada bu denli büyümemizi sağlayan, gelecek seçimlerde bizlerin iktidara emin adımlarla yürümemize kilometretaşı olan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Birlikte başaracağız."