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Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, muhalefeti eleştirdi

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Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, muhalefeti eleştirdi. Mutlu, yazılı açıklamasında Türkiye'nin sorununun aciz ve ne yaptığını bilmeyen muhalefet olduğunu belirtti.

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, muhalefeti eleştirdi.

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, muhalefeti eleştirdi. Mutlu, yazılı açıklamasında şu değerlendirmeleri yaptı:

" Türkiye'nin sorunu aciz ve ne yaptığını bilmeyen muhalefetti. Saçma sapan, kimseye güven vermeyen bir masa kurdular. İlkokul çocukları gibi videolar çektiler. Sonuçta altın tepside Cumhur İttifakı'na iktidarı ikram ettiler. Tüm dünya biliyordu ki, tarihin en başarısız bu iktidarı gidiciydi. Bürokratlar işi bırakmış, saraydakiler bavullarını toplamıştı. Ne oldu? Muhalefetin çocukça davranışları halka asla güven vermeyince; 70-80 yaşındaki sözüm ona liderler, müsamere yapar gibi videolar çekince, bu patinaj yapan iktidar güle oynaya bedava bir seçim daha kazandı. Geçen geçti. Bugüne gelelim. CHP ve İYİ Parti herkes biliyor ki; 11 Büyükşehir Belediyesini ittifak ile aldılar. Şimdi, düşman kardeşler oldular. O halde, hep beraber Cumhur İttifakına hayırlı belediyeler diyelim."

Kaynak: ANKA / Güncel

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