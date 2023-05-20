Yerli otomobil Togg, Yunak'ta tanıtıldı

Konya'nın Yunak ilçesinde Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un tanıtımı gerçekleştirildi. Togg, Yunak Kent Meydanı'nda sergilendi ve vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Yunak Belediye Başkanı Ali Konak, aracı çok beğendiğini belirterek, milli gururumuz Togg'un ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi.