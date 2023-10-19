Yerli Otomobil Togg Nasıl Alınır? Adım Adım Anlatıyoruz
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Yerli ve milli elektrikli otomobil Togg'un nasıl alınacağı adım adım anlatılıyor. Togg'un resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden sipariş verilebiliyor. Şu anda siparişe açık olmayan Togg'un bir sonraki sipariş döneminde rehberi takip ederek T10X sahibi olunabilir.
Yerli ve milli elektrikli otomobil Togg bildiğiniz gibi 2023 yılının Mayıs ayında dağıtıma başladı. Dağıtımlar hala devam etmekte. Hatta açıklanan resmi rakamlara göre şu anda 5.604 Togg T10X yollarda dolaşıyor. Togg'un Sedan modeli de 2025 yılında yollara çıkacak. Peki yerli otomobil Togg nereden ve nasıl alınır?
Togg nasıl alınır? Adım adım anlatıyoruz
Togg sipariş edebilmek için ilk önce gitmeniz gereken iki yer var: Togg resmi internet sitesi veya resmi mobil uygulaması Trumore. Bu mecralara eriştikten sonra dilerseniz takip etmeniz gereken adımlara hemen geçelim.
Adım #1: Buradan bir Tru.ID hesabı oluşturun.
Adım #2: Togg resmi internet sitesine, Android uygulamasına veya iOS uygulamasına girin.
Adım #3: T10X V1 RWD Standart modeli için konfigürasyon seçin.
Adım #4: 'Özet Göster' seçeneğine tıklayın, ardından sipariş vermek için devam edin.
Adım #5: Ödemeyi yapın ve işlem tamam.
Şu anda ne yazık ki Togg, siparişe açılmış durumda değil. Sipariş verilebilecek yegane dönem, 24 Mart Cuma günü sonlanan ön sipariş süreciydi. O zaman vatandaşlar, 60.000 TL kaparo ödeyip noter huzurunda yapılacak çekilişe katılıyorlardı.
Togg fiyat listesi: Yerli otomobil ne kadar? [2023]
An itibariyle dağıtımı yapılan Togg araçlar, o dönemde satın alım yapan vatandaşlara sırayla iletiliyor. Bir sonraki sipariş dönemi açıldığı zaman rehberimizi adım adım takip ederek siz de bir T10X sahibi olabilirsiniz.
T10X 2023 güncel fiyat listesi:
VersiyonlarAnahtar Teslim Fiyatları¹V1 RWD Standart Menzil1.227.500 ?V2 RWD Standart Menzil1.329.500 ?V2 RWD Uzun Menzil1.563.500 ?
T10X teknik özellikleri:
2023'te 28 dakikada yüzde 20'den 80 dolum 2025'te 8 dakikada yüzde 80 dolum
ÖzelliklerVerilerMotor160 KW/ 320 KWBeygir gücü218 HP/430 HP0-100 hızlanma7.6 sn/ Menzil314 km/ 523 kmOtonom sürüş2. seviyeAks açıklığı2890 mmEuro NCAP5 yıldız hedefleniyorMotor seçenekleriArkadan itişli/ Dört çekerBatarya seçenekleriStandart (52,4 kWh) / Long Range (88,5 kWh)Elektrik tüketimi–WLTP16,7 kWh/100 km – 16,9 kWh/100 kmŞarjRapid şarj teknolojisi
2023'te 28 dakikada yüzde 20'den 80 dolum
2025'te 8 dakikada yüzde 80 dolum