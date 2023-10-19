Yerli Otomobil Togg Nasıl Alınır? Adım Adım Anlatıyoruz

Yerli ve milli elektrikli otomobil Togg'un nasıl alınacağı adım adım anlatılıyor. Togg'un resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden sipariş verilebiliyor. Şu anda siparişe açık olmayan Togg'un bir sonraki sipariş döneminde rehberi takip ederek T10X sahibi olunabilir.

Yerli ve milli elektrikli otomobil Togg bildiğiniz gibi 2023 yılının Mayıs ayında dağıtıma başladı. Dağıtımlar hala devam etmekte. Hatta açıklanan resmi rakamlara göre şu anda 5.604 Togg T10X yollarda dolaşıyor. Togg'un Sedan modeli de 2025 yılında yollara çıkacak. Peki yerli otomobil Togg nereden ve nasıl alınır?

Togg nasıl alınır? Adım adım anlatıyoruz

Togg sipariş edebilmek için ilk önce gitmeniz gereken iki yer var: Togg resmi internet sitesi veya resmi mobil uygulaması Trumore. Bu mecralara eriştikten sonra dilerseniz takip etmeniz gereken adımlara hemen geçelim.

Adım #1: Buradan bir Tru.ID hesabı oluşturun.

Adım #2: Togg resmi internet sitesine, Android uygulamasına veya iOS uygulamasına girin.

Adım #3: T10X V1 RWD Standart modeli için konfigürasyon seçin.

Adım #4: 'Özet Göster' seçeneğine tıklayın, ardından sipariş vermek için devam edin.

Adım #5: Ödemeyi yapın ve işlem tamam.

Şu anda ne yazık ki Togg, siparişe açılmış durumda değil. Sipariş verilebilecek yegane dönem, 24 Mart Cuma günü sonlanan ön sipariş süreciydi. O zaman vatandaşlar, 60.000 TL kaparo ödeyip noter huzurunda yapılacak çekilişe katılıyorlardı.

Togg fiyat listesi: Yerli otomobil ne kadar? [2023]

An itibariyle dağıtımı yapılan Togg araçlar, o dönemde satın alım yapan vatandaşlara sırayla iletiliyor. Bir sonraki sipariş dönemi açıldığı zaman rehberimizi adım adım takip ederek siz de bir T10X sahibi olabilirsiniz.

T10X 2023 güncel fiyat listesi:

VersiyonlarAnahtar Teslim Fiyatları¹ V1 RWD Standart Menzil1.227.500 ?V2 RWD Standart Menzil1.329.500 ?V2 RWD Uzun Menzil1.563.500 ?

T10X teknik özellikleri: