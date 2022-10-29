Yerli otomobil ne kadar yerli? TOGG ne kadar yerli? TOGG yüzde kaç yerli? TOGG yerlilik oranı!

Yerli otomobil TOGG'un fabrikası bugün Gemlik'te açılıyor. Gözler yerli otomobil TOGG'un fabrikasının açılışına çevrilmişken vatandaşlar TOGG'un yüzde kaç yerli olduğunu merak ediyor. Peki, Yerli otomobil ne kadar yerli? TOGG ne kadar yerli? TOGG yüzde kaç yerli? İşte, TOGG yerlilik oranı!

Togg ne kadar yerli: Yerli otomobil Togg'un fabrikası bugün Gemlik'te açılıyor. Gözler yerli otomobil Togg'un fabrikasının açılışına çevrilmişken vatandaşlar Togg'un yüzde kaç yerli olduğunu merak ediyor. Peki, Yerli otomobil ne kadar yerli? Togg ne kadar yerli? TOGG yüzde kaç yerli? İşte, TOGG yerlilik oranı haberimizde...

TOGG NE KADAR YERLİ?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçtiğimiz günlerde Togg'un minimum yüzde 51 yerlilik oranıyla piyasaya çıkacağını belirterek, "2025'te de minimum yüzde 65 yerliliği yakalayacak." dedi.

Bakan Varank, vatandaşların Togg'a yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, bu konuda şirketin ön talep toplamayla ilgili gelecek günlerde bir planlama yapabileceğini ifade etti.

Türkiye'nin otomobil üretiminde güçlü ülkelerden biri olduğunu söyleyen Varank, "Bizim 2 milyon araç üretme kapasitemiz var. Avrupa'nın bir numaraları ticari araç üreticisi Türkiye. Bizim aslında otomotiv endüstrisinde güçlü temelimiz var. Türkiye'nin Otomobili Projesi, değişen, dönüşen dünya endüstrisine bir alternatif olacak." ifadelerini kullandı.

Varank, banttan inecek ilk araçlardaki elektrikli motorun yurt dışından geleceğini belirterek, "Otomotiv endüstrisi asla hata kabul etmeyen bir alan. Doğrulanmış, güvenliği ispatlanmış ürünler kullanma mecburiyetiniz var. Otomobili ilan ettikten sonra bir motor geliştirmeye başlasanız o motoru bu arabaya takmak için gerekli sertifikasyon ve test süreçlerinin bitirilmesi yıllar aldığı için bu kolay bir yerlileştirme hamlesi değil. Yine de motorun yerlileşmesiyle ilgili şu anda çalışmalar devam ediyor." dedi.

Togg'un Türkiye'den yüzlerce tedarikçisi olduğuna işaret eden Varank, "Üreticilerle yaptığımız görüşmede ilk şartımız araçların yüzde 51'inin yerli olma şartı. Şunun garantisini veriyoruz, bu araç minimum yüzde 51 yerlilikle piyasaya çıkacak. 2025'te de minimum yüzde 65 yerliliği yakalayacak." diye konuştu.

YERLİ OTOMOBİL TOGG'UN ÖZELLİKLERİ

Segmentinin en uzun aks mesafesine sahip doğuştan elektrikli otomobil, tasarımının yanı sıra teknik özellikleriyle de öne çıkıyor.

Buna göre, Türkiye'nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Doğuştan elektrikli modüler platform ile "300+" ve "500+" kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.

Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.

Euro NCAP 5 yıldız seviyesine uyumlu, platforma entegre edilmiş batarya ile yüksek çarpışma dayanımı ve yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak.