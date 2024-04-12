Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Yerli Örümcek Adam Camide Yaşananları Anlattı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Camide yaşanan görüntülerle ülke gündemine oturan yerli örümcek adam yaşananları anlattı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde örümcek adam kostümüyle camiye giden 28 yaşındaki Ayaz Koç, sosyal medyada gündem olan görüntülerle ilgili yaşananları anlattı.

Örümcek adam kostümü giyerek Türkiye'nin dört bir yanını gezen ve deprem bölgesine çocukları eğlendirmek için gelen Ayaz Koç, yerli örümcek adam olarak biliniyor. Yerli örümcek adam, Ramazan Bayram'ının ilk günü bayram namazını kılmak için gittiği Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Kaptan Paşa Cami'sinden maskesini çıkarmak istememesi üzerine kolluk kuvvetleri tarafından dışarı çıkarılmıştı. Yaşananların cep telefonuyla görüntülendiği anlar ülke gündeminde dikkat çekti.

Örümcek adam kostümünü çocukları eğlendirmek için giydiğini ifade eden Ayaz Koç, "Asrın felaketi 6 Şubat depremi herkes zaten biliyor. Ülkemizce bu deprem olduktan sonra anneme ve babama kostüm aldırıp deprem bölgelerine gideceğim dedim. Oradaki çocukların yanında olacağım ve onlara yardım edeceğim. Anneme örümcek adam kıyafeti aldırıp deprem bölgelerine gittim. Trabzon'dan Hatay'a geldim. İnsanlar beni burada tanıyorlar. Gönüllü olarak burada; çocukları eğlendirmek, onlarla oyun oynamak, halkı selamlamak ve insanlara moral vermek için geldim" dedi.

"İmam bana, insanları rahatsız etmeden fotoğrafını ve video çekebilirsin dedi"

Örümcek adam kostümüyle namaz kılmak için imamdan izin aldığını iddia eden Ayaz Koç, "Bayram sabahı kalktım, yüzümü yıkadım ve örümcek adam kostümümü giyip camiye gittim. Beni orada görenler fotoğraf ve video çektiler. Caminin içinde beni tanıyan çok kişi vardı. Caminin içine girmeden imam beni gördü. İmama yüzümü gösterdim ve tamam dedi. İmam bana, insanları rahatsız etmeden fotoğraf ve video çekebilirsin dedi. Vaaz sırasında beni çektiler, dışarı çıkardılar. Şuralarımda izler de var. Kimliğime baktılar. Adli sicil kaydım temizdi. Sonra hastaneye götürdüler. Böyle bir talihsiz olay yaşadım" ifadelerini kullandı.

(RMZ-VK-ÖK-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

İskenderun Hatay Cami Genel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fil olayı nedir? Fil vak'ası nasıl yaşanmıştır? Fil yılı ne demektir? Fil suresi içerisindeki Fil olayı nedir? Fil suresi okunuşu ve anlamı! Hz. Muhammed (S.A.V.) ne zaman doğdu? Peygamberimizin doğum tarihi nedir, doğum günü ne zaman? Hz. Muhammed doğduğunda gerçekleşen mucizeler! 27 Kasım hangi burç? Kasım'ın 26'sı hangi burç? 27 Kasım burç özellikleri, sembolü ve gezegeni ne? 27 Kasım hangi burca ait? 26 Kasım hangi burç? Kasım'ın 26'sı hangi burç? 26 Kasım burç özellikleri, sembolü ve gezegeni ne? 26 Kasım hangi burca ait? 25 Kasım hangi burç? Kasım'ın 25'i hangi burç? 25 Kasım burç özellikleri, sembolü ve gezegeni ne? 25 Kasım hangi burca ait? 24 Kasım hangi burç? Kasım'ın 24'ü hangi burç? 24 Kasım burç özellikleri, sembolü ve gezegeni ne? 24 Kasım hangi burca ait? Türkiye babalar günü ne zaman 2024? Babalar günü hangi güne denk geliyor, tarihi ne? Ferdi Kadıoğlu, Aston Villa'ya mı gidiyor mu? Ferdi Kadıoğlu gidiyor mu? Fenerbahçe maçında yabancı hakem var mı? FB maçını yabancı hakem mi yönetiyor? Galatasaray maçında yabancı hakem var mı? GS maçını yabancı hakem mi yönetiyor? Yabancı hakem ne zaman gelecek? Hangi maçlarda yabancı hakem görev yapacak? Tarihte bugün ne oldu? 15 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 15 Nisan'da yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 14 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 14 Nisan'da yaşananlar! 13 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 13 Nisan'da ne oldu? 13 Nisan ne günü? 13 Nisan'da doğan ünlüler! Tarihte 12 Nisan'da ne oldu? 12 Nisan olayı nedir? 12 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 12 Nisan'da yaşananlar!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title