Özellikle öğrenciler tarafından merakla beklenen Yerli malı haftası ne zaman? Sorusu birçok vatandaş tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Yerli malı haftası ne zaman? Sorusu, gün içerisinde birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Yerli malı haftası ne zaman? Yerli malı haftası hangi tarihte?

Yerli malı kullanımına teşvik için kutlamakta olduğumuz Yerli malı haftası ne zaman? Sorusu gün içerisinde birçok vatandaş tarafından merak ediliyor ve Yerli malı haftası ne zaman? Yerli malı haftası hangi tarihte? Soruları ile birlikte araştırılıyor. Bu haberimizde Yerli malı haftası ne zaman? Sorusunu sizler için yanıtladık. Peki, Yerli malı haftası ne zaman? Yerli malı haftası hangi tarihte?

YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN?

Haftanın amacı, yerli tüketimin bilinçli olarak artmasıdır. Bu hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve ''yerli malı kullanmanın önemi'' vurgulanır. İnsanların parasını, malını, eşyalarını, zamanını ve sağlığını gerektirdiği gibi korumak ve dikkatli kullanmasına tutumlu olmak denir. İhtiyaçlara harcandıktan sonra artakalan para ile yatırım yapmanın önemi üzerinde durulur. Yerli Malı Haftası her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanıyor.