Yerli Malı Haftası'na kısa bir zaman kaldı. Her yıl 12- 18 Aralık tarihleri arası okullarda öğrencilere tüketilecek ürünlerin ülkede üretilen ürünlerden seçilmesinin gerekliliği anlatılır. Peki, bu yıl yerli malı haftası ne zaman? Yeri malı haftası nasıl ortaya çıktı? Yerli malı haftası ne yapılır? Yerli malı haftasının amacı nedir? İşte konu hakkında bilinmesi gerekenler...

Yerli Malı Haftası 1946 yılından bu yana kutlanıyor. Okullarda öğrencilere yerli ürünlerin tüketiminin önemi öğretilirken, tutumlu ve tasarruflu olma bilinci aşılanıyor. Peki, bu yıl yerli malı haftası ne zaman? Yeri malı haftası nasıl ortaya çıktı? Yerli malı haftası ne yapılır? Yerli malı haftasının amacı nedir? Detaylar haberimizde...

YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN?

Yerli malı haftası her sene 12-18 Aralık tarihlerinde kutlanıyor. Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası'nda çeşitli etkinlikler yapılıyor. Yerli malı haftasının amacı, çocuklara yerli tüketimin önemini öğretmektir.

YERLİ MALI HAFTASI İÇİN NE YAPILIR?

Okullarda çeşitli etkinliklerle kutlanan Yerli Malı Haftası (Resmî adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası), her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanıyor. Bu haftada okullarda tutum, yatırım ve Türk malları hakkında bilgi verilir, şiirler okunur ve çeşitli konuşmalar yapılır.

YERLİ MALI HAFTASII NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Yerli Malı Haftası, I. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amacıyla kutlanmaya başlandı. Bu amaçla Atatürk başkanlığında, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplandı.

YERLİ MALI HAFTASININ AMACI NEDİR?

Haftanın amacı, yerli tüketimin bilinçli artmasıdır. Çocuklar parasını, malını, eşyalarını ve sağlığını gerektirdiği gibi koruyarak dikkatli kullanmayı öğreniyor. Öğrencilere bilinçli tüketicilik konuları öğretiliyor.