Okullarda yerli malı kullanımının özendirilmesi ve bu konuda farkındalık oluşturulması genellikle özel etkinlikler ve kampanyalarla gerçekleştirilir. Yerli Malı Haftası'na denk gelen günlerde, okullar genellikle öğrencilere yerli ürünlerle ilgili etkinlikler düzenleyebilirler. Peki, Yerli Malı Haftası ne zaman, hangi gün 2023? Okullarda yerli malı ne zaman olacak? İşte detaylar…

Yerli Malı Haftası ne zaman, hangi gün 2023? Okullarda yerli malı ne zaman olacak?

Tam tarih ve detaylar, yerel düzeydeki okulların ve eğitim kurumlarının inisiyatifine bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle yerel okul takviminizi ve etkinlik duyurularını takip etmek en güvenli yol olacaktır. Peki, Yerli Malı Haftası ne zaman, hangi gün 2023? Okullarda yerli malı ne zaman olacak? İşte detaylar…

YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN, HANGİ GÜN 2023?

Yerli Malı Haftası, yerli tüketimi teşvik etmek, tutumlu davranışları vurgulamak ve yerli ekonomiye destek sağlamak amacıyla düzenlenen bir etkinliktir. Bu özel hafta, 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanacaktır.

OKULLARDA YERLİ MALI NE ZAMAN OLACAK?

Okullarda, özellikle ilkokul çağında çocukların yerli malına dönük ilgi ve alakasını arttırmak amacıyla gerçekleştirilen Yerli Malı Haftası etkinlikleri bu yılda gerçekleşecek. Yerli malı etkinlikleri okulların yoğunluk durumuna göre değişebilmektedir ancak genellikle 12-18 Aralık tarihleri arasında gerçekleşebilir.