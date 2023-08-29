"Yerli Haaland" rekor paraya gitti! Bertuğ Yıldırım, Rennes'de
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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in "Yerli Haaland" olarak tanımladığı Bertuğ Yıldırım, Rennes'e transfer oluyor. 21 yaşındaki futbolcu sağlık kontrolleri ve resmi imza için Fransa'ya gitti. Hatayspor, bu transferden kasasına 5 milyon euro koyacak ve kulüp tarihinin en pahalı satışını yapmış olacak.
Ligue 1 ekibi Rennes, Hatayspor'dan Bertuğ Yıldırım'ı renklerine bağlıyor. Bordo-beyazlılar, transferden 5 milyon euronun üzerinde gelir elde edecek.
FRANSA'YA GİTTİ
Sports Digitale'de yer alan habere göre; Hatayspor, Bertuğ Yıldırım'ın transferi için Rennes ile 5 milyon euro bonservis karşılığında anlaşmaya vardı. 21 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolleri ve resmi sözleşmeyi imzalamak için Fransa'ya gitti.
KULÜP TARİHİNE GEÇECEK
Boupendza'yı 4.25 milyon euroya satan Hatayspor, Bertuğ Yıldırım'dan 5 milyon euro kazanç elde ederek kulüp rekorunu kıracak. Bertuğ Yıldırım, Hatayspor ve U19 takımıyla toplam 39 maça çıktı. Genç yıldız bu karşılaşmalarda 16 gol ve 4 asistlik skor yaptı.