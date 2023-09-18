İlk defa ekspertize giren yerli otomobil TOGG, uzmanlardan tam puan aldı

Bitlis'te yerli otomobil TOGG alan ikinci isim olan Engin Köse, T10X model aracını Tatvan ilçesindeki bir oto ekspertiz firmasına götürdü. İlk kez incelemeden geçen araca tam puan veren ekspertiz uzmanları, TOGG T10X modelinin gayet sağlam ve ince işçiliklerle yapıldığını gözlemledi. Köse, "Aklımızda herhangi bir şüphe uyanmaması için güvendiğimiz bir ekspertiz firmasına getirdik. Bundan sonra keyifle ve gönül rahatlığıyla kullanabilirim." dedi.

Bitlis'te Engin Köse isimli kişi, yerli otomobil Togg'u oto ekspertiz firmasına götürdü. Aracı inceleyen ekspertiz uzmanları, Togg'un T10X modeline tam puan verdi. Uzmanlar, Togg T10x'in gayet sağlam ve ince işçiliklerle yapıldığını belirtti.

YERLİ OTOMOBİL TOGG'U EKSPERTİZ FİRMASINA GÖTÜRDÜ

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan Engin Köse, TOGG alma hayaliyle Mart ayında kuraya girerek sıralamada bin 365'inci oldu. Eylül ayında Bitlis'in ikinci yeri otomobilini alan Köse, TOGG'un güvenirliliğini ve dayanıklılığını test etmek için Tatvan'da bulunan bir ekspertiz firmasına getirdi.

"GAYET DÜZGÜN VE SAĞLAM BİR ARAÇ"

Aracı inceleyen ekspertiz uzmanları, TOGG T10X modelinin çok sağlam ve işçiliğinin ince olduğunu belirledi. TOGG'un en beğendiği özelliğinin alt takımdaki elektrik aksamının özenle kapatılmış olduğunu aktaran ekspertiz uzmanı Mekin Ilık, "Yerli üretim aracımız olan TOGG, bir müşterimiz tarafından ekspertize getirildi. TOGG'u getirmesinin sebebi ise aracının sağlamlığını ve diğer aksanlarının nasıl olduğunu öğrenmek için getirdi. İnceleme sonucumuzda gayet düzgün ve sağlam bir araç olduğunu tespit ettik. Aracın en çok beğendiğimiz noktası, özellikle kış şartlarına göre alt elektrik düzeneği gayet güzel bir şekilde kapatılması ve korunmasıdır" dedi.

"İLK DEFA TOGG'A BAKMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Müşterisinin gönlünü rahatlatmak adına gerekli kontrolleri yapıp test ettiklerini söyleyen ekspertiz firması sahibi Emre Yetişkin, "Bilindiği üzere TOGG aracımız Türkiye'nin ilk yerli ve milli aracıdır. Bizler de ilk defa bu araca bakmanın gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Müşterimiz varını yoğunu yatırıp TOGG aldı. Yarın bir gün bir mağduriyet yaşamamak adına ustamızla birlikte gerekli kontrollerini yaptık. Müşterimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"KEYİFLE VE GÖNÜL RAHATLIĞIYLA KULLANABİLİRİM"

Test sonucundan sonra gönül rahatlığıyla aracı kullanacağını söyleyen TOGG T10X sahibi Engin Köse, "Türkiye'nin yerli ve milli gururu TOGG aracına Mart ayında kuraya girdik. Mart ayında yaşadığımız heyecan gerçekten bambaşkaydı. Kura sıralamasında bin 365'inci çıkınca gerçekten büyük bir heyecan yaşamıştık. TOGG aracının hayaliyle 6 ay beklemek zorunda kaldık. Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'dan teslim aldığım TOGG T10X ile heyecanımız kat kat arttı. Tabii aracı aldıktan sonra ister istemez aracın bazı özelliklerini ve güvenlik kısmını merak ediyor. Kullanırken keyfini yaşıyoruz fakat aklımızda herhangi bir şüphe uyanmaması için güvendiğimiz bir ekspertiz firmasına getirdik. Burada gerekli testlerden geçildi. Bundan sonra keyifle ve gönül rahatlığıyla kullanabilirim" diye konuştu.