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Yerkebulan Sapiyev kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kazakistan Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev'in hayatı ve biyografisi!

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Yerkebulan Sapiyev kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kazakistan Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev'in hayatı ve biyografisi!

Bugün Masterchef konuklarından birisi Yerkebulan Sapiyev oluyor. Vatandaşlar Yerkebulan Sapiyev hakkında, Yerkebulan Sapiyev kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kazakistan Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev'in hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir? merak ediyor. İşte detaylar...

Kazakistan Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev kimdir? merak ediliyor. Peki, Kazakistan Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında?

YERKEBULAN SAPİYEV KİMDİR?

Yerkebulan Sapiyev Kazakistan Ankara Büyükelçisi'dir. Geçtiğimiz aylarda, Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in imzaladığı kararname ile Türkiye, Türkmenistan, Tacikistan ve Kuba'ya yeni büyükelçiler atandı. Yapılan atamalara göre Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi görevine Yerkebulan Sapiyev tayin edildi. Yerkebulan Sapiyev daha önceden İstanbul Başkonsolosu olarak görev alıyordu. Son olarak Aşkabat Büyükelçisi görevindeydi.

Yerkebulan Sapiyev, 13 Ekim 2022 Perşembe günü Masterchef dış oyun konuklarından birisi olacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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