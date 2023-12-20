Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre, güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılık dikkate alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yerel seçimlerde vatandaşların oy kullanması saati il il değişikliğe gidildi. Yerel seçimlerde hangi il ne zaman oy kullanacak? 20 Aralık Bugünün kararları neler?

Yerel seçimlerin saat düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı! Yerel seçimlerde hangi il ne zaman oy kullanacak? 20 Aralık Bugünün kararları neler?

YSK Başkanlığınca Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde bazı illerde oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi. Hangi il ne zaman oy kullanılacağı merak ediliyor. Yerel seçimlerde hangi il ne zaman oy kullanacak? 20 Aralık Bugünün kararları neler? Detaylar haberimizdedir…

YEREL SEÇİMLERDE HANGİ İL NE ZAMAN OY KULLANACAK?

Yayımlanan karara göre; Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 07.00- 16.00 olarak belirlendi.

Kararda; illere göre güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılıkların dikkate alındığı belirtildi. Ayrıca, bu iller haricinde kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00- 17.00 olarak açıklandı.