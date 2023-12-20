Üye Girişi
Haberler

Yerel seçimlerin saat düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı! Yerel seçimlerde hangi il ne zaman oy kullanacak? 20 Aralık Bugünün kararları neler?

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre, güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılık dikkate alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yerel seçimlerde vatandaşların oy kullanması saati il il değişikliğe gidildi. Yerel seçimlerde hangi il ne zaman oy kullanacak? 20 Aralık Bugünün kararları neler?

YSK Başkanlığınca Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde bazı illerde oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi. Hangi il ne zaman oy kullanılacağı merak ediliyor. Yerel seçimlerde hangi il ne zaman oy kullanacak? 20 Aralık Bugünün kararları neler? Detaylar haberimizdedir…

YEREL SEÇİMLERDE HANGİ İL NE ZAMAN OY KULLANACAK?

Yayımlanan karara göre; Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 07.00- 16.00 olarak belirlendi.

Kararda; illere göre güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılıkların dikkate alındığı belirtildi. Ayrıca, bu iller haricinde kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00- 17.00 olarak açıklandı.

Yerel seçimlerin saat düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı! Yerel seçimlerde hangi il ne zaman oy kullanacak? 20 Aralık Bugünün kararları neler?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Gündem Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

Yerel seçimlerin saat düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı! Yerel seçimlerde hangi il ne zaman oy kullanacak? 20 Aralık Bugünün kararları neler? Balıkesir deprem mi oldu? SON DAKİKA! 20 Aralık Balıkesir deprem şiddeti ne? Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce Balıkesir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: 20 Aralık Bim'e gelecek olan ürünler neler? Bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Okullar tatil mi? 20 Aralık okullar tatil edildi mi? Bugün okul var mı? Okulların kapanmasına kaç gün var? SAYAÇ 17 ARALIK | Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Dün gece deprem oldu mu? 20 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? Benzine zam geldi mi? 20 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI! Benzine ne kadar zam geldi? Louisiana chicken tarifi! MasterChef Louisiana chicken nasıl yapılır? Huraideu chicken tarifi! MasterChef Huraideu chicken nasıl yapılır? Buffalo Wing tarifi! MasterChef Buffalo Wing nasıl yapılır? Tavuk kanat ızgara tarifi! MasterChef Tavuk kanat ızgara nasıl yapılır? Şans Topu sonuçları açıklandı! Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 20 Aralık 2023 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title