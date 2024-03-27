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Yerel seçimlerde kimler oy kullanamaz, kimler oy kullanabilir? 31 Mart Yerel Seçimleri'de oy kullanmama cezası var mı?

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2024 Yerel Seçimler'de kimler oy kullanamaz ve kimler oy kullanabilir merak ediliyor. 31 Mart Pazar günü yapılacak olan Yerel Seçimler'de oy kullanmayan vatandaşlar para cezası ödeyecek mi gündeme geliyor. Peki, Yerel seçimlerde kimler oy kullanamaz, kimler oy kullanabilir? 31 Mart Yerel Seçimleri'de oy kullanmama cezası var mı?

YEREL SEÇİMLERDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

Kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar, silah altında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları ile askeri öğrenciler, taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlüler seçimde oy kullanamayacak.

OY KULLANMAMA CEZASI VAR MI?

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 25. maddesine göre, seçimlerde oy kullanmak yasal bir zorunluluktur. YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır.

Yerel seçimlerde kimler oy kullanamaz, kimler oy kullanabilir? 31 Mart Yerel Seçimleri'de oy kullanmama cezası var mı?

2023 YILINDA 300 LİRA OLARAK BELİRLENDİ

Oy kullanmama cezası 2010'da yapılan açıklama ile 22 TL olarak duyurulmuştu. Öte yandan 2023 yılında yapılan genel seçimlerde ise oy vermeme cezası 300 lira olarak belirlenmişti. Oy kullanmayan seçmene ceza tebligatı gönderiliyor ve ödeme işlemleri Maliye Bakanlığı ya da PTT gibi kurumlar üzerinden yapıldığı biliniyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Hukuk Gündem Gündem Politika Haberler

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