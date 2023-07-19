2024 Türkiye yerel seçimlerine dair araştırmalar sürüyor ve merak ediliyor. Bu nedenle Yerel seçimler ne zaman? sorusu gündemde yer alıyor. En son yerel seçim son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Peki, Yerel seçimler ne zaman? 2024 Türkiye yerel seçimleri ne zaman yapılacak? Belediye seçimleri hangi ayda yapılıyor?

Türkiye yerel seçim tarihine dair araştırmalar sürüyor. Birçok vatandaş tarafından Yerel seçimler ne zaman? Sorusu ile araştırmalar internet üzerinde gerçekleştiriliyor. Her beş senede bir gerçekleşen belediye seçimleri için 2024 yılında ne zaman gerçekleştirileceğine dair araştırmalar sürüyor. Peki, Yerel seçimler ne zaman? 2024 Türkiye yerel seçimleri ne zaman yapılacak? Belediye seçimleri hangi ayda yapılıyor?

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Türkiye'de gerçekleştirilen en son yerel seçim son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Her beş senede bir gerçekleşen belediye seçimlerinin bir sonraki 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak. 2024 belediye seçimleri kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı, İl Belediye Başkanı, İlçe Belediye Başkanı, Belde Belediye Başkanı, Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri, Mahalle muhtarları, İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri için oy atılacak ve seçim Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunu'nun 8. maddesindeki "Her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir, Aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günüdür" kararına göre 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek.