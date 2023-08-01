Son dönemde internette vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında "Yerel seçimler ne zaman? 2024 Belediye seçimleri ne zaman yapılacak? Yerel seçimler kaç yılda bir yapılır, ne zaman yapılacak?" konuları oldu. Peki, Belediye seçimleri ne zaman? Belediye seçimleri kaç yılda bir yapılır? İşte detaylar…

Yerel seçimler ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Belediye/yerel seçimlerinin yapılacağı tarihler yakın zamanda vatandaşlar tarafından aratılmaya başlandı. Son olarak 2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenmiştir. Peki, Yerel seçimler ne zaman? 2024 Belediye seçimleri ne zaman yapılacak? Yerel seçimler kaç yılda bir yapılır, ne zaman yapılacak?

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 2024 yılında yapılması beklenen yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

2024 BELEDİYE SEÇİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 2024 yılında yapılması beklenen yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

BELEDİYE SEÇİMLERİ KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

Yerel seçimler 5 yılda bir yapılmaktadır. En son seçimler 31 Mart 2019 tarihinde yapılmıştır. Dolayısı ile bir sonraki yerel seçim tarihi 31 Mart 2024 (Pazar gününe denk geliyor yine) tarihinde yapılacaktır.