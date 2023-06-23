Yerel seçimlerin ne zaman yapılacağı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Sıklıkla araştırılanlar arasında yer alan Yerel seçimler ne zaman? 2024 belediye seçimleri ne zaman yapılacak? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

Yerel seçimlerin yapılacağı tarih merak ediliyor. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından vatandaşların gündeminde Yerel seçim tarihi yer aldı. Vatandaşlar ise arama motorlarında Yerel seçimler ne zaman? 2024 belediye seçimleri ne zaman yapılacak? sorularına yanıt aradı. İşte detaylar...

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılması beklenen yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.