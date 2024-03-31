81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Üye Girişi
Haberler

YEREL SEÇİM YASAĞI KALKTI MI? YSK seçim yayın yasağı bitti mi?

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seçim yasağı kalktı mı ve yerel seçim yayın yasakları ne zaman kalkacağı merak ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim yayın yasağı hakkında merak edilenler gündemde. 2024 Yerel seçimlerdeki yayın yasağı kalktı mı sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. YSK'nın konuyla ilgili son açıklamaları bekleniyor. Peki, Yerel Seçim yasağı kalktı mı? YSK seçim yayın yasağı bitti mi? Detaylar haberimizdedir...

YEREL SEÇİM YASAĞI KALKTI MI?

81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapıldı. 32 ilde 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 16.00'da, diğer illerde 08.00'de başlayan oy verme işlemleri de 17.00'de sona erdi.

YEREL SEÇİM YASAĞI KALKTI MI? YSK seçim yayın yasağı bitti mi?

YSK SEÇİM YAYIN YASAĞI BİTTİ Mİ?

2024 Yerel Seçim için YSK tarafından yayın yasağı kaldırıldı.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Yüksek Seçim Kurulu Hukuk Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

2024 KIRKLARELİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Kırklareli'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 BURSA İNEGÖL YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Bursa İnegöl'de hangi parti, kim önde? Alper Taban mı, Hasan Eroğlu mu kazanıyor? 31 MART 2024 BAHÇELİEVLER SEÇİM SONUÇLARI | Bahçelievler'de hangi parti önde? YSK verilerine göre Bahçelievler Yerel Seçim sonuçları! 2024 BURSA HARMANCIK YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Bursa Harmancık'ta hangi parti, kim önde? Yılmaz Ataş mı, Haşim Ali Arıkan mı kazanıyor? 2024 KIRIKKALE YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Kırıkkale'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? ETİMESGUT SEÇİM SONUÇLARI 2024! Erdal Beşikcioğlu mu Enver Demirel mi önde? Etimesgut Yerel Seçim Sonuçları! 2024 BURSA GÜRSU YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Bursa Gürsu'da hangi parti, kim önde? Mustafa Işık mı, Haşim Öztürk mü kazanıyor? 2024 KARS YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Kars'ta hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 31 MART 2024 AVCILAR SEÇİM SONUÇLARI | Avcılar'da hangi parti önde? YSK verilerine göre Avcılar Yerel Seçim sonuçları! 2024 BURSA GEMLİK YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Bursa Gemlik'te hangi parti, kim önde? Refik Yılmaz mı, Şükrü Deviren mi kazanıyor? 2024 EYÜPSULTAN YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Eyüpsultan'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi CHP mi kazanıyor? 2024 DENİZLİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Denizli'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 31 MART 2024 BAĞCILAR SEÇİM SONUÇLARI | Bağcılar'da hangi parti önde? YSK verilerine göre Bağcılar Yerel Seçim sonuçları! 2024 GAZİOSMANPAŞA YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Gaziosmanpaşa'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi CHP mi kazanıyor? 2024 BURSA BÜYÜKORHAN YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Bursa Büyükorhan'da hangi parti, kim önde? Kamil Turhan mı, Ahmet Korkmaz mı kazanıyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title