YEREL SEÇİM YASAĞI KALKTI MI? YSK seçim yayın yasağı bitti mi?

Seçim yasağı kalktı mı ve yerel seçim yayın yasakları ne zaman kalkacağı merak ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim yayın yasağı hakkında merak edilenler gündemde. 2024 Yerel seçimlerdeki yayın yasağı kalktı mı sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. YSK'nın konuyla ilgili son açıklamaları bekleniyor. Peki, Yerel Seçim yasağı kalktı mı? YSK seçim yayın yasağı bitti mi? Detaylar haberimizdedir...

YEREL SEÇİM YASAĞI KALKTI MI?

81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapıldı. 32 ilde 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 16.00'da, diğer illerde 08.00'de başlayan oy verme işlemleri de 17.00'de sona erdi.

YSK SEÇİM YAYIN YASAĞI BİTTİ Mİ?

2024 Yerel Seçim için YSK tarafından yayın yasağı kaldırıldı.