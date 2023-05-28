14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylaması için oy verme işlemi 17.00'de sona erdi. Seçimin sonra ermesinin ardından ise Yerel seçim nedir? Yerel seçim ne demek? soruları merak edildi.

Yerel seçim nedir? merak ediliyor. Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kuruldu. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanıyor. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı. Arama motorlarında ise Yerel seçim nedir? Yerel seçim ne demek? soruları aratılıyor.

YEREL SEÇİM NEDİR?

Yerel yönetimlerin kamu hizmetlerinin vatandaşa en yakın biçimde sağlanması ve idarede etkinlik ve verimliliğin sağlanmasında merkezi bir konuma sahiplerdir. Yerel demokrasinin gelişmesinde yerel yönetimlerin seçilmeleri büyük önem arz etmektedir. Türkiye'de Anayasa'nın 67. maddesi yerel yönetimlerinin karar organlarının seçimle işbaşına geldiklerini belirtmektedir, 127. maddenin ilk fıkrası ise seçimlerin ve halk oylamalarının serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy açık sayım ve döküm esaslarına göre yargı gözetim ve denetimi altında yapılması gereğini öngörmektedir. 5 yılda bir yapılmaktadır.

Avrupa Konseyi'ne bağlı olan Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı (ya da Mahalli İdareler Avrupa Antlaşması), yerel yönetimlerin haklarının ölçülmesi ve korunması amacıyla Avrupa çapında ortak hükümler getirmektedir. Antlaşma, yerel yönetimlerin siyasal, yönetsel ve mali özerkliklerinin korunmasını amaçlayarak tarafların ortak hükümlere uymalarını taahhüt altına almaktadır. Antlaşmanın uygulanmasını izlemek için Kongre iki ana faaliyet yürütmektedir: yerel ve bölgesel seçim gözlemi ve izlemesi. Kongre düzenli olarak üye ve aday ülkelerde yerel ve bölgesel seçim gözlem misyonları düzenlemektedir, bu misyonlar söz konusu ülkelerdeki yerel ve bölgesel demokrasi durumunun ve gelişiminin izlenmesini sağlamaktadır. Seçim gözlem misyonları çerçevesinde, Kongre gözlem raporları hazırlar.

Yerel ve bölgesel seçim gözlemi

Uluslararası seçim gözlem kuruluşlarının çoğunluğu başkanlık ve parlamenter seçimlerin izlenmesinde yetkiye sahiptirler. Venedik Komisyonu'nun katkısıyla Avrupa Konseyi kongresine özellikle yerel ve bölgesel seçimleri gözleme yetkisi verilmiştir, bu anlamda Kongre benzersiz bir kuruluştur. 1990'dan bu yana 50'den fazla seçim süreci Kongre'nin seçim gözlem misyonu konusu olmuştur. Kongre'nin seçim gözlem stratejisi üç ana hatta dayanmaktadır:

Kongre'nin seçim gözlem çalışmaları, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Antlaşmasına uygun olarak, yerel demokrasinin kurumsal bir çerçeveye oturtulmasının sağlanmasında katkıda bulunmayı hedefler. Kongre'nin amacı seçimlerden sonra ülkelere yönelttiği tavsiye kararlarının izlenip izlenmediğini değerlendirmek.

Kongre'nin çalışmaları yerel ve bölgesel demokrasinin önemi konusunda bilinçlendirmeye katkıda bulunmayı amaçlar.

Seçim gözlemi alanında Kongre benzersiz rolünün farkındalığında olup, seçim gözlem misyonlarının eylemsel ve işlemsel kapasitelerini güçlendirme adına çaba göstermektedir.