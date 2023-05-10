Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerin önümüzdeki hangi yıllar içerisinde ne zaman yapılacağı Yerel seçim ne zaman? Sorusu ile vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Peki, Yerel seçim ne zaman? Yerel seçimler ne zaman yapılacak? Yerel seçimler hangi yılda yapılacak?

Gerçekleştirilecek olan seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir. Bu nedenle Yerel seçim ne zaman? Sorusu birçok kişi tarafından arama motorları üzerinde sorgulatılmaya devam ediliyor. Peki, Yerel seçim ne zaman? Yerel seçimler ne zaman yapılacak? Yerel seçimler hangi yılda yapılacak?

YEREL SEÇİM NE ZAMAN?

Gerçekleştirilmesi beklenen ve en yakın tarihli Türkiye yerel seçimleri, 2024 yılında gerçekleştirilecektir. Seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

BELEDİYE SEÇİMLERİ KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

Yerel seçimler 5 yılda bir yapılmaktadır. En son seçimler 31 Mart 2019 tarihinde yapılmıştır. Dolayısı ile bir sonraki yerel seçim tarihi 31 Mart 2024 (Pazar gününe denk geliyor yine) tarihinde yapılacaktır.