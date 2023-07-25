28 Nisan ve 14 Mayıs seçimlerinin ardından gözler 2024 Yerel seçimlerine çevrildi. Vatandaşların yaşadığı yerleri yönetmesi için görevlendireceği kişileri seçeceği seçim merak konusu oldu. Peki, Yerel seçim ne zaman? 2024 yerel seçimleri ne zaman? Seçim ne zaman? Belediye seçimleri ne zaman yapılacak?

Belediye seçimlerinin ne zaman yapılacağı, 2024 Türkiye yerel seçim tarihini merak eden vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Her beş senede bir gerçekleşen belediye seçimlerinin ne zaman, hangi tarihte yapılacağı belli oldu. Peki, Yerel seçim ne zaman? 2024 yerel seçimleri ne zaman? Seçim ne zaman? Belediye seçimleri ne zaman yapılacak?

2024 YEREL SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Buna göre; Bir sonraki belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.