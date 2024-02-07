Yerel seçim ne zaman? 2024 Belediye seçimleri hangi tarihte yapılacak? Yerel seçim tarihi 2024!

Yerel seçim ne zaman? Sorusu, 2024 Belediye seçimleri nedeniyle birçok seçmen tarafından merak edilmekte ve internet üzerinde araştırılmaktadır. Ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kurulacak. Bugün yurt içinde 60 milyon 697 bin 843 seçmen oy kullanacak. Bu kapsamda seçime dair Yerel seçim ne zaman? Sorusu başta olmak üzere birçok detay araştırılıyor. Peki, Yerel seçim ne zaman? 2024 Belediye seçimleri hangi tarihte yapılacak?

YEREL SEÇİM NE ZAMAN?

Beş yılda bir düzenlenen yerel seçimler en son 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kurallarına göre, bir sonraki yerel seçimler 31 Mart 2024 tarihinde yapılacaktır. 2024 Türkiye yerel seçimleri için geri sayım başlamış durumda. Bu seçimde belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek. Belediye seçimleri, her 5 senede bir düzenlenir ve son olarak 2019 yılında gerçekleşmişti. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu ve bu kapsamda, yerel seçimler 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

2024 BELEDİYE SEÇİMLERİ ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçimlere girme yeterliliğinde bulunan birçok parti büyükşehirlerdeki adaylarını açıklamaya başladı. Öte yandan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yeniden Ekrem İmamoğlu olurken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş oldu. Kemal Kılıçdaroğlu döneminde partiden ihraç edilen Tanju Özcan ise yeniden Bolu Belediye Başkan Adayı oldu.