YEREL SEÇİM GÖREVLİ ÜCRETLERİ: Yerel seçimde görevli ücretleri ne kadar kaç TL olacak? Bu sene seçim ücretleri ne kadar?

Yerel seçimde görevli ücretleri ne kadar kaç TL olacak? Araştırılıyor. Seçim çalışmaları de üm hızıyla devam ediyor. Seçim güvenliğinden sorumlu olan Yüksek Seçim Kurulu herhangi bir sorun yaşanmaması için hazırlıkları sürdürüyor. Peki, Yerel seçimde görevli ücretleri ne kadar kaç TL olacak? Bu sene seçim ücretleri ne kadar?

YEREL SEÇİM GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Siyasi partilerin sandık temsilcilerinin yanı sıra YSK tarafından belirlenen memurlar sandık güvenliği için görev başında olacak. Sandık kurulu başkanı, memur üyeler ve bina sorumluları olarak 3 farklı görevli bulunacak.

Milyonlarca seçmenin oy kullanacağı 31 Mayıs Pazar günü görev alacak kişilere verilecek ücret belli oldu.

Sandık kurulu başkanı: 2947 TL

Memur üye: 2088 TL

Bina sorumlusu: 2936 TL olarak belirlendi.