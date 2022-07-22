İBB tarafından restorasyonu tamamlanan Yerebatan Sarnıcı ziyarete açılıyor. Tarihi yapının açılışı, yarın akşam CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı etkinlikle gerçekleştirilecek. Yerebatan Sarnıcı nerede, bugün açık mı? Yerebatan Sarnıcı'na nasıl gidilir, ücretleri ne kadar? Yerebatan sarnıcı müzekart geçiyor mu?

YEREBATAN SARNICI NEDİR?

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru I. Justinianus (527-565) tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında "Yerebatan Sarayı" olarak isimlendirilmiştir.Sarnıcın bulunduğu yerde daha önce bir Bazilika bulunduğundan, Bazilika Sarnıcı olarak da anılır.

Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kaplayan, dev bir yapıdır. Toplam 9.800 m2 alanı kaplayan bu sarnıç, yaklaşık 100.000 ton su depolama kapasitesine sahiptir.

YEREBATAN SARNICI AÇIK MI?

Yerebatan Sarnıcı Müzesi, 23 Temmuz 2022 itibarıyla haftanın her günü 09.00 - 17.00 saatleri arasında ziyarete açıktır.

Yerli Ziyaretçi: 50,00 TL

Yabancı Ziyaretçi: 190,00 TL

Öğrenci - Öğretmen: 20,00 TL

* Yerebatan Sarnıcı Kültür Bakanlığı'na bağlı olmadığı için Müze Kart geçmez.

YEREBATAN SARNICI NEREDE?