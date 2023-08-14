İstanbul, tarihi dokusu ve kültürel zenginliği ile dünya çapında ünlü bir şehir olarak bilinir. Bu şehirdeki her sokak, her yapı ve her anıt, tarihin izlerini taşıyan birer hazine gibi karşımıza çıkar. Bu tarihi zenginliklerden biri de Yerebatan Sarnıcı'dır. Peki, Yerebatan Sarnıcı Müze Kart geçerli mi, geçiyor mu? Yerebatan Sarnıcı girişte bilet alınır mı, nasıl alınır ve giriş ücreti ne kadar? İşte detaylar…

Yerebatan Sarnıcı, İstanbul'un Sultanahmet Meydanı'nın hemen altında yer alır ve antik dönemden günümüze uzanan bir öyküye sahiptir. Bu sarnıcı ziyaret etmek isteyen İstanbulluların ve turistlerin ise en çok merak ettiği konu Yerebatan Sarnıcı Müze Kart geçerli mi, geçiyor mu? Yerebatan Sarnıcı girişte bilet alınır mı, nasıl alınır ve giriş ücreti ne kadar? Oldu. Detaylar haberimizdedir…

YEREBATAN SARNICI MÜZE KART GEÇERLİ Mİ, GEÇİYOR MU?

Yerebatan Sarnıcı, Bizans İmparatoru I. Justinianus döneminde 6. yüzyılda inşa edilmiştir. İhtişamlı Bizans İmparatorluğu'nun başkenti Konstantinopolis'te suyun saklandığı, sarnıç olarak adlandırılan bu yapı, su teminini sağlamak amacıyla kullanılmıştır. Turistik mekanları ziyaret etmenin en uygun yollarından biri Müze Kart'tır. Ne yazık ki Müze Kart Yerebatan Sarnıcı'nın Kültür Bakanlığı'na bağlı olmadığı için Müze Kart geçmez.

YEREBATAN SARNICI GİRİŞTE BİLET ALINIR MI, NASIL ALINIR VE GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

İçerisinde 336 sütun bulunan ve bu sütunlar üzerine yerleştirilmiş tonozlarla desteklenen Yerebatan Sarnıcı, yaklaşık olarak 9.800 metrekarelik bir alanı kaplar. Sütunların çoğu farklı dönemlerden getirilmiş ve farklı tasarımlara sahiptir. Bu da sarnıcın kendine özgü bir atmosfer yaratmasını sağlar. Bu tarihi ve görkemli yapıyı ziyaret etmek isteyenler Yerebatan Sarnıcı girişte bilet alınır mı, nasıl alınır ve giriş ücreti ne kadar? Sorularını sıklıkla soruyor.

Yerebatan Sarnıcı için girişte bilet alınıyor. 19.00-22.00 saatleri arasında gerçekleştirmek istediğiniz ziyaretler için, biletinizi saat 19.00 itibariyle Yerebatan Sarnıcı gişeden temin edebilirsiniz.

Kredi kartı ve nakit TL geçerlidir. Döviz kabul edilmemektedir.

Yerebatan Sarnıcı giriş biletlerini Passo'dan online satın alabilirsiniz.

Online indirimli bilet alanların girişte kimlik göstermesi zorunludur.

Satın alınan biletler aynı gün içerisinde bir kez giriş hakkına sahiptir. Bilet iadesi yapılmamaktadır.

65 yaş üstü yerli ziyaretçilere girişler ücretsizdir.

Çocuk, bedensel ve görme engelliler ile engel oranı %70 ve üzeri olan engelli vatandaşlarımıza iştirak edenler ve refakatçi kimliği olanlara ücretsiz giriş hakkı sağlanmaktadır.

Yoğunluk sebebiyle okul ve kalabalık grup gezileri öncesinde randevu alınması gerekmektedir.

Güvenlik tedbirleri ve yoğunluk nedeniyle bavul gibi büyük eşyalarla giriş yasaktır.

YEREBATAN SARNICI GİRİŞ ÜCRETLERİ, TAM, ÖĞRENCİ BİLETLERİ 2023!

09.00-19.00 saatleri arasında ücretlendirme

Yerli Ziyaretçi: 60 TL

Yabancı ziyaretçi: 350 TL

Öğrenci: 30

19.00-22.00 saatleri arasında ücretlendirme

Yerli Ziyaretçi: 90 TL

Yabancı ziyaretçi: 550 TL

Öğrenci: 40

Yerebatan Sarnıcı, haftanın her günü 09.00-22.00 saatleri arasında ziyarete açıktır. Yerebatan Sarnıcı, belirli günlerde 22.00-00.00 saatleri arasında Night Shift etkinliklerine ev sahipliği yapmaktadır.

YEREBATAN SARNICI NEDİR, NEREDE?

Sarnıcın adının "Yerebatan" olmasının sebebi, yeraltı su depolarını ifade etmesidir. Bu su depoları, döneminde şehrin su ihtiyacını karşılamada büyük bir öneme sahipti. Ancak zamanla unutulan ve üzeri kapatılan bu tarihi sarnıç, 20. yüzyılın ortalarında restore edilerek turistik bir mekan haline getirildi.

Günümüzde Yerebatan Sarnıcı, ziyaretçilerine sıradışı bir deneyim sunar. Sarnıcın içine indiğinizde, sizi suyun üzerine yansıyan sütunların altında bir gezinti bekler. Su seviyesinin altında yer alan yürüyüş yolları, sarnıcın büyüleyici atmosferini daha da artırır. Işıklandırma ve ses efektleriyle desteklenen bu ortam, adeta ziyaretçilerini bir zaman makinesiyle antik Bizans dönemine taşır.

Yerebatan Sarnıcı, İstanbul'un tarihini ve mühendislik harikası yapılarını anlamak isteyen her ziyaretçi için mutlaka görülmesi gereken bir yerdir. Tarihi derinliklerde bir yolculuğa çıkarak, geçmişin izlerini hissetmek ve bu benzersiz atmosferin büyüsüne kapılmak mümkündür. Yerebatan Sarnıcı, sadece bir yapının değil, İstanbul'un zengin tarihini yansıtan bir anıt olarak da önemli bir yere sahiptir.