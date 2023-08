Yerebatan Sarnıcı Müze Kart geçerli mi, geçiyor mu? Yerebatan Sarnıcı girişte bilet alınır mı, nasıl alınır ve giriş ücreti ne kadar?

İstanbul, tarihi dokusu ve kültürel zenginliği ile dünya çapında ünlü bir şehir olarak bilinir. Bu şehirdeki her sokak, her yapı ve her anıt, tarihin izlerini taşıyan birer hazine gibi karşımıza çıkar. Bu tarihi zenginliklerden biri de Yerebatan Sarnıcı'dır. Peki, Yerebatan Sarnıcı Müze Kart geçerli mi, geçiyor mu? Yerebatan Sarnıcı girişte bilet alınır mı, nasıl alınır ve giriş ücreti ne kadar? İşte detaylar…