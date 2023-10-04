İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cumhuriyet'in 100. yılına özel bazı müzelerin ücretsiz olacağını duyurdu. İstanbullular şimdiden Yerebatan Sarnıcı giriş ücreti 2023 ne kadar, ücretsiz mi? Yerebatan Sarnıcı ne zamana kadar ücretsiz? Sorularına yanıt arıyorlar. İşte detaylar…

Yerebatan Sarnıcı giriş ücreti 2023 ne kadar, ücretsiz mi? Yerebatan Sarnıcı ne zamana kadar ücretsiz?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi dört ayrı müzenin girişlerinin bedava olduğunu duyurdu. Bu müzeler arasında Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Miniatürk bulunuyor. Peki ama Yerebatan Sarnıcı giriş ücreti 2023 ne kadar, ücretsiz mi? Yerebatan Sarnıcı ne zamana kadar ücretsiz? İşte detaylar…

YEREBATAN SARNICI GİRİŞ ÜCRETİ 2023 NE KADAR, ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzesi'nin 100 gün boyunca ücretsiz olarak ziyaret edilebileceğini açıkladı. Bu müzelere sabah 11:00'e kadar ücretsiz giriş yapma fırsatı sunulacak ve ziyaretçilerin giriş işlemleri "Radar İstanbul" uygulaması aracılığıyla alınan QR kodlarla gerçekleştirilecektir. Bu duyuru, İstanbul'da kültürel ve tarihi zenginliklere erişimi kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

Yerebatan Sarnıcı

YEREBATAN SARNICI NE ZAMANA KADAR ÜCRETSİZ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzesi'nin 100 gün boyunca ücretsiz olacağını duyurdu. Buna göre 6 Şubat 2024 tarihine kadar bu 4 müzeye giriş ücretsiz olacak.

HANGİ MÜZELER 100 GÜN ÜCRETSİZ?



Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzesi 100 gün boyunca ücretsiz olacak.

Yerebatan Sarnıcı: İstanbul'un tarihi yarımadasında bulunan Yerebatan Sarnıcı, 1600 yıllık bir geçmişe sahiptir ve dünyanın en önemli kültürel miraslarından biri olarak kabul edilir.

Şerefiye Sarnıcı: Dünyanın 360 derece projection mapping sistemiyle entegre edilmiş en eski yapılardan biri olan Şerefiye Sarnıcı, ziyaretçilere sıradışı bir müze deneyimi sunar.

Şerefiye Sarnıcı

Panorama 1453 Tarih Müzesi: Dünyanın ilk tam panoramik müzesi olan Panorama 1453 Tarih Müzesi, ziyaretçilere İstanbul'un Fethi'ni üç boyutlu bir şekilde deneyimleme fırsatı sunar.

Miniatürk: Türkiye ve Osmanlı coğrafyasından eserlerin minyatürlerinin sergilendiği Miniatürk, ziyaretçilere geçmişe bir yolculuk yapma şansı sunar.