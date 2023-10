Yere düşen ay yıldızlı balonu kaldırarak öpen kadın o anları anlattı

ELAZIĞ - Cumhuriyet'in 100. yılının coşkusunun yaşandığı, cadde ve sokakların ay yıldızlı bayrak ve balonlarla süslendiği Elazığ'da, bir işletmenin camına asılı olan ve rüzgarın etkisiyle yere düşen ay yıldızlı balonunun düştüğünü fark eden işletme personelinin balonu alıp öperek alnına koyması kameralara yansıdı. Görüntünün ardından kadın personel duygu dolu anları İHA muhabirine anlattı.

Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılı kutlamaları, tüm yurtta olduğu gibi Elazığ'da da büyük bir coşku ile gerçekleşti. Kentin sokakları kırmızı beyaz renklere bürünürken, esnaf dükkanlarının camlarına Türk bayrağı ve balonlar astı. Elazığlı girişimci Fatih Özdil de işletmesini bayraklar ve balonlarla donatarak Cumhuriyet'in 100. yılını gururla selamladı. Ancak coşku dolu günün en duygusal anlarından biri, bu işletmenin içinde yaşandı. Ay yıldızlı balonlardan biri, rüzgarın etkisiyle yere düştü. İşletme personeli Gülhan Gündoğdu, ay yıldızlı balonu alarak özenle ve saygıyla öptü. Cumhuriyet sevgisinin derin ve samimi olduğunu bir kez daha gösteren o duygu dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Üzerinde ay yıldız olan balonu düştüğü yerden kaldıran personel Gülhan Gündoğdu, o anları İHA'ya anlatarak bayrağın hiçbir zaman yere düşemeyeceğini ve ayaklar altına alınamayacağını aktardı.

Çok duygusal bir an olduğunu belirten Gülhan Gündoğdu "O an balon yere düştü. Ben de onu görünce hemen koşarak alıp öptüm. Çok duygusal bir andı. Bayrak hiçbir zaman yere düşemez. Bu vatan bölünemez bayrak her şeyden önemlidir. O an çok mutlu oldum. Bayrağımız, binlerce şehidimizin kanıyla süslenmiştir. Bütün gençlerimizin bu şekilde davranmasını isterim. Hiçbir zaman bayrak yere düşemez ve ayaklar altına alınamaz" dedi.

Şirket Müdürü Fatih Özdil ise "Arkadaşımızın bayrağı alması bizlerin aslında zaten yapması gereken bir şey. Çok büyük bir şey değilmiş gibi görünse de bayrak bizim için en değerli unsurdur. Bayrağımız, bütün şehitlerimizin kanıyla sulanmış, şehitlerimizin kanıyla bir araya gelmiştir. Bayrağımızın yerde olması bizim için kabul edilemez bir unsurdur. Bizim arkadaşımız da sağ olsun bizleri gururlandırdı. O an onu görüp koşarak alıyor olması bizler için mutluluk verici. İnşallah gelecek nesillere de biz bunları aktarabilirsek vatanımızı en güzel şekilde bütün dünyaya göstermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.