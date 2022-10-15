Masterchef'in 15 Ekim tarihli yarışmasında şefler tarafından yer fıstıklı çikolatalı bar yapılması istenildi. Peki, Yer fıstıklı çikolatalı bar tarifi! Yer fıstıklı çikolatalı bar nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler? Tarifin detayları haberimizde…

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Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği tarif ise yer fıstıklı çikolatalı bar oldu. Peki, Yer fıstıklı çikolatalı bar tarifi! Yer fıstıklı çikolatalı bar nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler? İşte yer fıstıklı çikolatalı bar tarifi!

YER FISTIKLI ÇİKOLATALI BAR İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELER?

2 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

1/2 çay bardağı ceviz

5-6 adet hurma

1 çay bardağı fındık

3/4 çay bardağı yer fıstığı

1 kare bitter çikolata

1 yemek kaşığı su

1/2 paket vanilin

YER FISTIKLI ÇİKOLATALI BAR NASIL YAPILIR?