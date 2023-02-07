Yenişehir, Bismil, Çermik'te deprem mi oldu? 7 Şubat Diyarbakır Yenişehir, Bismil, Çermik depremi kaç şiddetinde oldu? 7 Şubat deprem listesi!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3549'a yükseldi. Yaralı sayımız 22 bin 168'e yükseldi. Deprem ülkemizin birçok ilinde hissedildi. Vatandaşlar, Yenişehir, Bismil, Çermik'de deprem mi oldu? Yenişehir, Bismil, Çermik depremi kaç şiddetinde oldu? 7 Şubat 2023 son dakika deprem listesi nedir? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

6 Şubat 2023 Pazartesi günü ülkemizin birçok ilinde deprem meydana geldi. Bugün 7 Şubat Salı günü de artçılar olmaya devam ediyor. Depremde arama kurtarma çalışmaları devam ederken hangi ilde kaç büyüklüğünde deprem oldu merak ediliyor. Peki, Yenişehir, Bismil, Çermik'de deprem mi oldu? Yenişehir, Bismil, Çermikdepremi kaç şiddetinde oldu? Yenişehir'de yeni deprem mi oldu? Bismil'de yeni deprem mi oldu? Çermik'te yeni deprem mi oldu? İşte detaylar...

DEPREM NEREDE OLDU? (6 ŞUBAT 2023)

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Öğle saatlerinde ise aynı bölgede bu kez 7.6'lık şiddetli bir deprem daha meydana geldi.

BUGÜN DEPREM OLDU MU? (7 ŞUBAT 2023 SALI)

Dünkü büyük depremin ardından bugün artçı depremler olmaya devam ediyor. Özellikle Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya vb. şehirlerimizde artçılar olmaya devam etmektedir.

YENİŞEHİR, BİSMİL, ÇERMİK'TE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre 6 Şubat 2023 Pazartesi gece saat 04:17 sularında Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem birçok civar ilden hissedildi ve civar şehirlerde etkili oldu. Maraş'ta yeni artçı depremler olmaya devam ediyor. Ek olarak Diyarbakır'da 7 Şubat bugün saat 18:23'de Hani'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremler genel olarak Diyarbakır'daki deprem Yenişehir, Bismil, Çermik ilçelerinde de hissedildiği bildirildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.