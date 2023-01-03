Yenilmez 4 konusu nedir, oyuncuları kimler? Yenilmez 4 filmi ne anlatıyor? Yenilmez 4 nerede çekildi?
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Sinemada yayınlanan filmler televizyon ekranlarında izleyicileri tekrar buluşuyor. Bu akşam ekranlara gelecek olan Yenilmez 4 konusu ve oyuncuları kim merak ediliyor. Peki, Yenilmez 4 konusu nedir, oyuncuları kimler? Yenilmez 4 filmi ne anlatıyor? Yenilmez 4 nerede çekildi?
Yenilmez 4 konusu ne? Sinemada yayınlanan filmler televizyon ekranlarında izleyicileri tekrar buluşuyor. Bu akşam ekranlara gelecek olan Yenilmez 4 konusu ve oyuncuları kim merak ediliyor. Peki, Yenilmez 4 konusu nedir, oyuncuları kimler? Yenilmez 4 filmi ne anlatıyor? Yenilmez 4 nerede çekildi? İşte detaylar...
YENİLMEZ 4 KONUSU
Yenilmez 4 konusu şu şekildedir: Scott Adkins Boyka büyük ligler için hazırlanmaktadır. Ringde bir dövüş kaza sonucu ölümle biter. Boyka bunu sorgulamak için tekrar ringe çıkma kararı alır. Ölen dövüşçünün karısının kölelik yaptığını öğrenir. Bundan sonra kadını kurtarmak için Boyka, dövüşten dövüşe, zaferden zafere koşacaktır.
YENİLMEZ 4 OYUNCULARI
- Scott Adkins, Yuri Boyka rolü ile
- Teodora Duhovnikova, Alma rolü ile
- Alon Moni Aboutboul, Zourab rolü ile
- Julian Vergov, Slava olarak
- Brahim Achabbakhe Igor Kazmir rolü ile
- Paul Chahidi, Kiril rolü ile
- Petio Petkov, Dominik rolü ile
- Valentin Ganev, Müdür Markov rolü ile
- Vladimir Mihaylov, Rahip rolü ile
- Martyn Ford, Koshmar rolü ile
- Vladimir Kolev, Koyçev rolü ile
- Emilien De Falco, Viktor rolü ile filmde yer almaktadır.