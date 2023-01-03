Sinemada yayınlanan filmler televizyon ekranlarında izleyicileri tekrar buluşuyor. Bu akşam ekranlara gelecek olan Yenilmez 4 konusu ve oyuncuları kim merak ediliyor. Peki, Yenilmez 4 konusu nedir, oyuncuları kimler? Yenilmez 4 filmi ne anlatıyor? Yenilmez 4 nerede çekildi?

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Yenilmez 4 konusu ne? Sinemada yayınlanan filmler televizyon ekranlarında izleyicileri tekrar buluşuyor. Bu akşam ekranlara gelecek olan Yenilmez 4 konusu ve oyuncuları kim merak ediliyor. Peki, Yenilmez 4 konusu nedir, oyuncuları kimler? Yenilmez 4 filmi ne anlatıyor? Yenilmez 4 nerede çekildi? İşte detaylar...

YENİLMEZ 4 KONUSU

Yenilmez 4 konusu şu şekildedir: Scott Adkins Boyka büyük ligler için hazırlanmaktadır. Ringde bir dövüş kaza sonucu ölümle biter. Boyka bunu sorgulamak için tekrar ringe çıkma kararı alır. Ölen dövüşçünün karısının kölelik yaptığını öğrenir. Bundan sonra kadını kurtarmak için Boyka, dövüşten dövüşe, zaferden zafere koşacaktır.

YENİLMEZ 4 OYUNCULARI