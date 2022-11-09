Yenilik Partisi, 20 Temmuz 2020 tarihinde Öztürk Yılmaz liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Peki, Yenilik Partisi Genel Başkanı kimdir? Yenilik Partisi Başkanı kim?

Yenilik Partisi genel başkanı kim? Yenilik Partisi, 20 Temmuz 2020 tarihinde Öztürk Yılmaz liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Peki, Yenilik Partisi Genel Başkanı kimdir? Yenilik Partisi Başkanı kim? İşte Yenilik Partisi genel başkanı!

YENİLİK PARTİSİ GENEL BAŞKANI KİM?

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'dır. Öztürk Yılmaz, Türk diplomat, siyasetçi, yazar, 26. ve 27. dönem Ardahan milletvekilidir.

Öztürk Yılmaz, Ardahan Lisesi ve ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olduktan sonra 1996 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığı'nda sırasıyla Balkanlar, AGİT, Orta Doğu, Orta Asya ve Kafkasya Daireleri'nde Daire Başkanı, daha sonra da Başbakanlık Dışişleri Başdanışmanlığı'nda Daire Başkanı olarak görev yaptı.

Avrupa Birliği'nin kalkınma ve entegrasyonu konusunda Brüksel'deki VUB Üniversitesinde (Vrije Universiteit Brussel) yüksek lisans yaptı.

Yurtdışında ise sırasıyla Kırgızistan Büyükelçiliği, Brezilya Büyükelçiliği ve Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği'nde Müsteşar olarak görev yaptı. 15 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye'nin Musul Başkonsolosu olarak atandı.

11 Haziran 2014 tarihinde IŞİD tarafından Musul Başkonsolosluğu'na yapılan baskın sonrası 43 kişiyle birlikte 101 gün boyunca alıkonuldu. 20 Eylül 2014 tarihinde 43 personeli ile birlikte serbest bırakıldı. 2 Temmuz 2015 tarihinde Büyükelçiler Kararnamesi ile Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi olarak atandı.

Duşanbe Büyükelçiliği görevinden 3 Eylül 2015 tarihinde istifa ederek, 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan erken genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ardahan 1. sıra milletvekili adayı oldu ve milletvekili seçildi. 24 Ocak 2016 tarihinde CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi ve bu görevi 10 Nisan 2018 tarihine kadar sürdürdü.

20 Nisan 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıklasa da adaylığı gerçekleşmedi. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde tekrar Ardahan'dan milletvekili seçildi.

Katıldığı bir televizyon programında ezan Türkçe okutulması yönündeki çağrısının ardından disipline sevk edildi. Disiplin sürecinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamaları nedeniyle kesin ihraç talebiyle bir kez daha disiplin kuruluna sevk edilen Yılmaz, 20 Kasım 2018 tarihinde CHP'den ihraç edildi.

30 Temmuz 2019'da yaptığı açıklamada, yeni bir siyasi parti kuracağını duyurdu. 20 Temmuz 2020 tarihinde Yenilik Partisi'ni kurdu ve 9 Ağustos 2020 tarihinde partinin genel başkanı seçildi.