Yenilenmiş telefon alınır mı? Yenilenmiş telefon nedir? soruları araştırılıyor. Telefon zamlarına gelen zamların ardından arama motorlarında Yenilenmiş telefon alınır mı? Yenilenmiş telefon nedir? soruları araştırıldı. Peki, Yenilenmiş telefon alınır mı? Yenilenmiş telefon nedir?

YENİLENMİŞ TELEFON NEDİR?



Refurbished phone yani yenilenmiş telefon, ilgili belgelerle yetkilendirilen mağazalarca yapılan parça değişim ve kozmetik düzenlemesi gibi değişikliklerle satışa yeniden sunulan telefonları ifade eder.

YENİLENMİŞ TELEFON ALINIR MI?

Apple Türkiye'nin WWDC 2023 etkinliğinin sona ermesiyle birlikte Apple Store'daki fiyat listelerine zam yapmıştı. Apple'ın son çıkan telefonu iPhone 14 Pro Max'in satış fiyatı 52 bin 999 TL'ye ulaştı. Telefonlarını yenilemek isteyen kullanıcılarda yenilenmiş telefonlara yöneldi. Peki, yenilenmiş iPhone alınır mı? Yenilenmiş iPhone almak mantıklı mı? Sorunun cevabı tamamen cihazı alacağınız mağazayla alakalı. Satın aldığınız cihazı satan mağazanın Ticaret Bakanlığı'nca verilen "Yenileme Yetki Belgesi" olduğuna mutlaka dikkat etmelisiniz. Daha sonra, cihazı mutlaka biraz da olsa kullanmalı özellikle kolay bozulabilen; hoparlör, ahize, mikrofon, face - id, touch-id gibi özellikleri uzun uzun denemelisiniz. Aynı zamanda kamerayı da farklı ışıklar altında deneyerek kamerada bir problem olup olmadığını kendiniz görebilirsiniz.

YENİLENMİŞ TELEFON İKİNCİ EL Mİ?

Yenilenmiş telefonlar ilgili belgelerle yetkilendirilen mağazalarca satılan cihazlardır. Yenilenen cihazlar Ticaret Bakanlığı'nın yenileme şartlarına göre yenilenmiş olmalı ve buna göre satılmalıdır. Yenilenen telefonlar sadece beyaz veya siyah kutuda satılabilirken, ikinci el telefon modellerinin aksine, yenilenmiş ürünler kozmetik açıdan kusursuza yakın bir forma sahiptir. Ayrıca ikinci el telefonlarda çoğunlukla aksesuar bulunmazken yenilenmiş telefonların kutusunda yine aynı kusursuzlukta aksesuarlar bulunmak zorundadır. Kutu ve aksesuarları kontrol ettikten sonra, telefonu açarak Ayarlar/Genel/Hakkında bölümünde telefonunun seri numarası yer alır. Yenileme merkezleri tarafından satışa sunulan ürünlere yeni bir seri numarası verildiği bilinmektedir. Örnek olarak, Apple sertifikasına sahip bakanlık onaylı yenilenmiş telefon modellerinde bu numara her zaman "5" ile başlar.