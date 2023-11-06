Yenilenen Skoda Superb ailesi tanıtıldı

Skoda, D segmentinde yer alan amiral gemisi modeli Superb'in dördüncü neslini tanıttı.

Yeni Superb, mevcut nesilde olduğu gibi sedan ve Combi station wagon versiyonlarıyla tercih edilebilecek.

Skoda Superb'in dünya lansmanında değerlendirmeler yapan Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, " Türkiye'de tüm nesilleriyle büyük beğeni kazanmış Superb'in yeni nesli markamızın gerçek anlamda amiral gemisi olarak Skoda'yı ileriye taşıyacak. Haziran ayından itibaren biz de yeni nesil Superb'i Türk kullanıcılarıyla buluşturmak üzere hazırlıklarımızı yapıyoruz. 2015'te satışa sunulan üçüncü nesliyle 55 binin üzerinde satış rakamı elde ettik. O yıldan bu yana markamızın ülkemizde sattığı her 4 araçtan biri Superb modeli oldu. Biz Türkiye olarak Superb sedanın en büyük pazarı olmaya devam edeceğiz. Global olarak satılan yeni nesil sedan araçların yüzde 50'si ülkemizde satılacak. Yeni Superb sedan segmentinde payını artırarak daha iddialı bir modelimiz olacak" dedi.

Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar

İlk kez 2001 yılında tanıtılan ve şu ana kadar 1.6 milyondan fazla satış rakamı elde eden Superb, aynı zamanda yirmi yılı aşkın bir süre boyunca çok sayıda uluslararası ödülün de sahibi oldu. 2001 ve 2008 yılları arasında toplam 137 bin adet birinci nesil Superb satışı gerçekleştirilirken, ikinci nesil model 2008'den 2015'e kadar toplam 618 bin adet satış rakamı elde etti. Üçüncü nesil Superb ise 2015 yılında tanıtıldı ve bugüne kadar toplam 845 binin üzerinde satış gerçekleştirildi.

Dördüncü nesil Superb, sekizgen Skoda ön panjuru, kaput üzerindeki Skoda logosu ve daha akıcı tasarımıyla dikkat çekiyor. Daha aerodinamik tasarıma sahip olan Superb, markanın yeni modern solid tasarım dilinin unsurlarını taşıyor. Model, kristal detaylarla tamamlanan yeni LED Matrix farları ve LED arka ışıklandırmayla dikkat çekiyor.

Dinamik, modern ve keskin hatları bir araya getiren yeni Superb, önceki nesle göre daha uzun ve daha yüksek olarak tasarlandı. 2,841 mm ile önceki nesil ile aynı aks aralığına sahip yeni Superb, sedan versiyonda 4,912 mm uzunluğa (+43 mm), 1,481 mm (+12 mm) yüksekliğe ve 1,849 mm genişliğe sahip oldu. İçeride daha geniş bir yaşam alanı sunan Yeni Superb'in bagaj hacmi sedan versiyonda 20 litre artarak 645 litreye ve Combi'de 30 litre artarak 690 litreye ulaştı.

Yeniden tasarlanan kabinde direksiyon, göstergeler, ön konsol ve dekoratif döşemeler daha dikkat çekici hale getirildi. İlk kez bir Skoda modelinde vites kontrolünün direksiyon kolonuna taşınmasıyla orta konsolda daha geniş bir alan sunulurken, 10 inç Dijital Gösterge Paneli, ön cama yansıtmalı Head-up gösterge ve 13 inç yüksek çözünürlüklü yatay dokunmatik multimedya ekranı aracın teknolojik yanını vurguluyor.

Hem fiziksel hem de dijital dünyayı bir araya getiren Smart Dials, araç özelliklerinin yönetilmesini kolaylaştırarak sürüşü daha güvenli hale getiriyor ve her sürüş koşulunda istenen ayarların kolayca yapılmasını sağlıyor. Üçlü döner düğme tasarımına sahip bu düğmeler, yüksek dokunsal kalitenin yanı sıra sezgisel bir kullanım da sağlıyor. Basılabilen ve aynı zamanda çevrilebilen bu akıllı düğmelerin her biri, çeşitli araç fonksiyonlarına kolay erişim sağlıyor. Bu düğmelerden, sıcaklık, koltuk ısıtma/soğutma, fan hızı, havalandırma yönü, ses ayarları, sürüş modları veya harita yaklaştırma/uzaklaştırma gibi özellikler yönetilebiliyor. Bununla birlikte Skoda, sürdürülebilirlik hedefiyle yüzde 100 geri dönüştürülmüş polyesterden yapılmış döşemeler kullanıyor.

Hibrit teknolojili motorlarla geliyor

Skoda, yeni nesil Superb ile daha verimli ve performanslı motor seçenekleri de sunacak. Buna göre yeni nesil modelde, biri hafif hibrit teknolojisine sahip olmak üzere üç modern TSI benzinli motor, iki dizel ve 100 kilometreden fazla elektrikli menzile sahip yeni bir plug-in hibrit seçenek olmak üzere farklı motor seçenekleri bulunacak. Benzinli motor seçenekleri 1.5 TSI 150 PS mHEV, 2.0 TSI 204 PS ve 2.0 TSI 265 PS olarak dikkat çekerken, 2.0 litre TDI dizel motor ise 150 PS ve 193 PS güce sahip olacak. Superb'de dizel ve benzinli seçeneklerin en üst versiyonları 4×4 seçeneğiyle birlikte sunulacak. Tüm motorlar DSG otomatik şanzımanla eşleştirildi ve her sürüş koşulunda yüksek konfor, performans ve verimlilik elde edildi. İlk kez bir hafif hibrit motorla sunulacak olan Superb'de bu seçenek, performansa katkı sağlarken aynı zamanda yüzde 10'a kadar düşük yakıt tüketimine de yardımcı oluyor.

Superb, Dönüş Asistanı ve Acil Durum Direksiyon Asistanı gibi gelişmiş akıllı asistan sistemleri sunacak. Önceki modelde mevcut olan Seyahat Asistanı, Yan Asistan ve Ön Asistan gibi diğer sistemler de önemli ölçüde geliştirildi. Bir kaza durumunda, Yolcu Koruma Yardımı ve 10 adede kadar hava yastığı yolcuları maksimum oranda koruyor. Uzaktan Park Asistanı, Skoda'da ilk kez sunuluyor ve aracın direksiyonunu ve hızını otomatik olarak kontrol ederek kendi kendine park etmesini sağlıyor. Bununla birlikte Fren Destekli Geri Manevra Uyarı Sistemi, Ön Bölge Frenleme Asistanı, Şerit Takip Asistanı, Şerit Değiştirme Asistanı, Akıllı Adaptif Hız Sabitleyici, Kavşakta Çarpışma Önleme Sistemi, Trafik İşareti Algılama Sistemi ve Sıkışık Trafik Asistanı gibi birçok özellik de yeni Superb'de yer alıyor.

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