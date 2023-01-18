Yenilenen Hyundai KONA'nın teknik detayları açıklandı

Hyundai Motor Company, yılın ilk yarısında piyasaya sunacağı KONA modelinin teknik özelliklerini ve detaylarını paylaştı.

Önümüzdeki aylarda Avrupa prömiyeri gerçekleştirilecek otomobilin tamamen elektrikli (EV), hibrit elektrikli (HEV) ve içten yanmalı benzinli motor (ICE) dahil olmak üzere birden fazla aktarma organı bulunuyor.

Premium hissiyatı artırılarak daha üst sınıf bir otomobil izlenimi veren Hyundai KONA, fütüristik tasarımıyla dikkat çekerken aynı zamanda markanın elektrifikasyon stratejisini de en iyi şekilde yansıtıyor. Ön ve arka aydınlatma sistemi ve köpekbalığı burnunu anımsatan keskin ve yumuşak çizgilerin birleşimi önden başlayarak bagaj kapağına kadar devam ediyor. Hyundai'nin EV varyantı da Yatay Pikselli Pürüzsüz Lambalar "Pixelated Seamless Horizon" ile daha da farklılaşıyor ve bu ikonik tasarım ilk defa KONA modelinde kullanılıyor.

KONA'nın sportif SUV karakteri ise entegre ön ve arka lambalara sahip çamurluk dodikleri, dinamik oranlara sahip yan paneller ve A sütunundan başlayarak arka spoylere kadar uzanan karakteristik krom çıta ile vücut buluyor. Özel olarak tasarlanmış çok kollu 19 inç jant tasarımı da KONA modeli için bir ilk sayılıyor.

Benzinli ve Hibrit seçenekler, elektrikli modelin birçok tasarım özelliğini farklılaştırarak sunuyor. Ön tampondaki radyatör ızgarası, üç boyutlu bir tasarım sunuyor ve iyice öne çıkıyor. Benzinli ve Hibrit seçenekler de daha fazla tasarım vurgusu için siyah çamurluk dodikleriyle dikkat çekiyor.

KONA Hybrid, üst ve alt aktif hava kanatçıklarını (AAF) kullanıyor ve benzinli versiyona göre daha iyi bir sürtünme katsayısı sunuyor. Dış aktif hava kanadı ise her iki motor seçeneğinin aerodinamik performansını geliştirirken aynı zamanda tamamen elektrikli bir otomobil hissiyatı sunmuş oluyor.

Performanstan ilham alan N Line donanım seçeneği ise sportif görüntüsünü vurgulamak için kanat şeklindeki tampon, çift susturucu ve gümüş renkli marşpiyellerle daha agresif bir duruş sergiliyor. Bu donanımdaki ek seçenekler arasında siyah tavan ve 19 inç N Line özel alaşım jant tasarımı yer alıyor. İçerideyse N Line için özel olarak sunulan metal pedallar ve N logolu vites kolu bulunuyor.

Yeni KONA, daha fazla yolcu konforu ve rahat yükleme için daha geniş ve daha yönlü bir iç mekan sunuyor. KONA ayrıca, önceki nesle göre 60 mm daha uzun dingil mesafesi, 77 mm daha uzun diz mesafesi ve ikinci sıradaki koltuklarda 11 mm daha yüksek baş mesafesi ile sınıfının en iyisi bir yaşam alanı sunuyor. Sınıfının en büyüğü olan ikinci sıradaki omuz mesafesi ise 1.402 mm. KONA'nın sadece 85 mm kalınlığındaki ince ve sert koltukları, ikinci sıradaki yolcular için de daha fazla yaşam alanı sağlıyor.

Tüm bu yeniliklere ek olarak, direksiyon simidinin arkasına yerleştirilmiş sütun tipi elektrikli vites kolu, bardak tutucular ve büyük çantalar için sunulan saklama alanları, sade bir konsol yapısı için daha fazla alan sağlamış oluyor. Tamamen katlanabilir ikinci sıra koltuk ve arka bölme ise geliştirilmiş yükleme kolaylığı ile en yüksek düzeyde müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için tam 723 litreye kadar (SAE'ye göre) çıkıyor. Hyundai KONA'daki 12,3 inçlik entegre çift ekran, ergonomik olarak konforlu kullanımı desteklerken, aynı zamanda uzun mesafeli sürüşlerden sonra yorgunluğun hafifletilmesine yardımcı olmak için "ağırlıksız" vücut basıncı dağılımı için optimize edilmiş.

Daha fazla rahatlık

Yeni nesil KONA'nın bakım ve sistem güncellemeleri, Over-the-Air (OTA) yazılım teknolojisi sayesinde elektronik ortamda gerçekleştiriliyor. Ortam ışığı, periyodik bakım ve yeni özellikler, OTA güncellemeleri tarafından da destekleniyor. Özelleştirilebilir akıllı elektrikli bagaj kapağı, müşteriler için ek bir kolaylık sunuyor. Sürücüler bagaj kapağının açılma yüksekliğini ve hızını bilgi-eğlence sistemi ekranından yapabiliyor.

Ayrıca kullanıcılar, bagaj kapağının tercih edilen yüksekliğini, kapatma düğmesine üç saniye boyunca basarak ayarlayabiliyor. KONA'nın koltuk konumu ayarları için de entegre bellek sistemi kullanılıyor. Kablosuz şarj sistemi de dahil olmak üzere çoklu şarj bağlantı noktaları da sürüş esnasında daha rahat deneyimler sunmuş oluyor. Elektronik kontrol teknolojisinin bir parçası olarak, akıllı telefonlarda veya akıllı saatlerde yakın alan iletişimi (NFC) kullanılıyor. Böylece yüksek düzeyde güvenlik sağlayan Digital Key 2 Touch aracılığıyla Yeni KONA bir telefon sayesinde uzaktan kilitlenebiliyor, kilidi açılabiliyor veya çalıştırılabiliyor.

Daha güvenli sürüş

Yeni KONA, Ön Çarpışma Engelleme Asistanı (FCA), Şeritte Kalma Asistanı (LKA), Kör Nokta Çarpışma Önleme Asistanı (BCA), Araçtan Güvenli Çıkış Uyarısı (SEW) gibi çeşitli gelişmiş sürücü destek sistemleriyle (ADAS) donatılıyor. Akıllı Hız Sınırı Yardımı (ISLA), Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW) ve Kör Nokta Görüş Monitörü (BVM) ve Uzun Far Yardımı (HBA) da KONA'nın gelişmiş güvenlik donanımlarından bazıları. Ayrıca, Akıllı Hız Sabitleyici (SCC), Navigasyon tabanlı Akıllı Hız Sabitleyici (NSCC), Şerit Takip Asistanı (LFA) ve Otoyol Sürüş Asistanı (HDA) gibi çeşitli sürüş kolaylığı işlevleriyle güvenlik en üst seviyelere taşınıyor. Güvenli park manevrası için Çevre Görüş Monitörü (SVM), Arka Çapraz Trafik Çarpışma Önleme Yardımı (RCCA) ve İleri/Yan/Geri Park Mesafe Uyarısı (PDW) gibi çeşitli gelişmiş teknolojiler sunuluyor. Park Çarpışma Önleme Yardımı (PCA) ve Uzaktan Akıllı Park Yardımı (RSPA) da sürücülere fazlasıyla yardımcı oluyor. KONA'da bulunan tüm bu özellikler, pazarlara ve ülkelerin satış stratejilerine göre değişkenlik gösterirken genel anlamda güvenlik satışa sunulduğu tüm pazarlarda birinci hedef olarak tutuluyor.

Hyundai, Avrupa pazarında 1.6T-GDi motor seçeneğiyle öne çıkacak. Henüz net olarak açıklanmasa da 1.6T-GDi benzinli turbo motorun gücünün tahmini 198 beygir ve 265 Nm'ye kadar tork üretmesi bekleniyor. KONA Hybrid ise 141 beygirlik 1.6-L GDi bir motorla gelecek ve 265 Nm'ye kadar da tork değeri sunması bekleniyor.

Hyundai, KONA'nın tüm teknik özelliklerini Mart ayında açıklayacak. Yeni KONA, Türkiye'de de satışa sunularak B-SUV segmentinde yeni rekorlar kırmayı deneyecek.

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