Yenilenen DS 7 satışa sunuldu

DS Automobiles'in ilk özgün modeli DS 7 Crossback, yenilenmesinin ardından DS 7 adıyla Türkiye yollarıyla 1 milyon 618 bin 200 TL'den başlayan fiyatlarla buluşuyor.

Opera tasarım konsepti ve üç motor seçeneğiyle gelen model Aralık ayına özel, 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatıyla sunuluyor.

Yeni DS 7'de ayrıca tamamı otomatik şanzıman ile kombine edilen üç farklı güç seçeneği sunuluyor. DS 7, 130 Hp'lik BlueHDi (Dizel), 225 Hp'lik PureTech (Benzinli) ve 300 Hp'lik E-Tense 4×4 (Şarj edilebilir hibrit) güç üniteleriyle geliyor.

DS Türkiye Genel Müdürü Selim Eskinazi

Selim Eskinazi: "DS 7 yeni bir seviye belirliyor"

Yeni DS 7 ile markadaki yeni dönemi işaret eden DS Türkiye Genel Müdürü Selim Eskinazi, "Türkiye'de 3 bini aşkın otomobil parkını ardında bırakan DS Automobiles, öncü modeli DS 7 Crossback'i yenilemesiyle beraber yerini yeni DS 7'ye devrediyor. Tamamen elektrikli otomobillere olan yolculuğumuzdaki simge model yeni DS 7'de, bir dizel, bir benzinli ve bir de hibrit motor seçeğeniyle ekonomi, verimlilik ve performansı eksiksiz güvenlik teknolojileriyle sunuyoruz. DS 7, teknolojiyi tasarım ile buluştururken sunduğu ilklere DS Light Veil'i de ekleyerek otomotiv sektöründeki öncülüğünü sürdürüyor; Premium SUV kullanıcılarının aradığı 'özel hissetme' duygusunda yeni bir seviye belirliyor. Yeni DS 7 ile premium SUV segmentinde 'Fransız Lüksü'nü sunan yegane marka olarak bugüne kadar bizleri tercih edenlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerin sağladığı memnuniyet ile yeni müşterilerle buluşuyoruz" dedi.

Yeni donanım listesiyle içerik zenginleştirildi

Yeni DS 7'de donanım zenginliği ile beğeni toplayan DS 7 Crossback'ten daha da kapsamlı bir donanım paketi sunuluyor. Tüm motor seçeneklerinde Opera tasarım konsepti eşliğinde, yeni teknoloji ve tasarım detayları da sunulmaya başlanıyor. DS Pixel LED Vision 3.0, Kablosuz Akıllı Telefon Entegrasyonu (Apple CarPlay, Android Auto), DS IRIS System, eCall Otomobil İçi Acil Çağrı Sistemi ve 19 inçlik Edinburgh Hafif Alaşım Jantlar'ın yeni donanımlar olarak DS 7 yelpazesine eklenmesinin yanı sıra daha önce DS 7 Crossback'te opsiyonel olan; arka koltuktan kumanda edilebilen güçlendirilmiş klima sistemi ve akustik izolasyonlu camlar da yeni DS 7'de standart donanıma dahil edildi. Yenilenen radar sensörü ile DS Drive Assist adını alan DS Connected Pilot yarı otonom sürüş yardımcısı, otonom sürüşe olan yolculuğa bir adım daha yaklaşmayı sağlıyor. DS 7 Crossback'te yalnızca DS Night Vision gece görüş yardımcısı eşliğinde sunulan Visiopark360, ön ve arka kameralı park yardımcısı ise yeni DS 7'de iyileştirilmiş kamera çözünürlüğü ile opsiyonel donanım listesinde yerini alıyor.

Dünyada bir ilk: DS Light Veil

Yeni DS 7'deki gündüz farlarında, DS X E-Tense ve DS Aero Sport Lounge üzerinde yapılan çalışmalardan ilham alınması dikkat çekiyor. Bu teknolojide ışık adeta gövde renginde parıldıyor. DS Light Veil, bir gündüz seyir farından ve 33 LED ışığın oluşturduğu dört dikey aydınlatma biriminden oluşuyor. Lazerle işlenen polikarbonat yüzeyin sadece iç tarafının boyanması sayesinde ışık ve gövde rengi parçalar arasında değişen bir görünüm kazandırılıyor. Böylece bir mücevher gibi derinlik ve parlaklık etkisi yaratılıyor. DS Light Veil, kilitleme ve kilit açma sırasında bir animasyon ile sürücüsünü karşılıyor.

380 metreye kadar aydınlatma

DS Pixel LED Vision 3.0, modele ekstra boyut katan yeni bir teknoloji sunarak DS Active LED Vision Adaptif LED farların yerini alıyor. Yeni DS 7'nin Pixel modülleri, aydınlatma gücünün yönetimini en ideal düzeye getirerek öne çıkıyor ve DS Automobiles ışık imzasının bir tasarım bileşeni olarak her modelinde bulunan üçlü modül yaklaşımını da koruyor. Pixel işlevi, optimum aydınlatma faydası sunuyor. Işık akısı, 380 metreye kadar yükseltilen (uzun far) menziliyle daha güçlü ve daha düzenli gerçekleşiyor. 50 km/sa'ten daha düşük hızlarda huzme genişliği artık 65 metre olarak ayarlanıyor. İç kenarda iki kısa far modülü, yolu birlikte aydınlatıyor. Dış kenarda Pixel uzun far modülü, üç sıra halinde 84 LED ışıktan oluşuyor. Virajlardaki aydınlatma, direksiyonun açısına bağlı olarak Pixel modülünün dış LED ışıklarının yoğunluğuyla kontrol ediliyor. Daha önceleri far modülünün mekanik hareketini gerektiren bu fonksiyon, artık dijital olarak yönetiliyor.

DS Automobiles imza tasarım detayları

DS Wings, modele bağlı olarak çeşitli renk seçenekleriyle yeniden tasarlandı. Yeni görünüme sahip, daha geniş tasarlanan ızgara, krom renkli elmas motifleriyle zenginleştirilerek ön tasarımın zarafetini yüceltiyor. Eğimli, daha ince ve balık sırtı desenli LED arka aydınlatma grubu da parlak siyah süslemeler ile yeniden tasarlandı. Bagaj kapağı ve logo, daha keskin hatlarla yeniden tasarlanırken DS Automobiles adı artık yeni DS 7'nin görsel olarak daha geniş arka tasarımına imzasını atıyor. Lastik ve jantlar ise yeni DS 7'nin profil karakterinde önemli rol oynuyor. Aerodinamik parçalarla donatılan yeni 19 inçlik Edinburgh isimli jantlar standart olarak sunulurken, 20 inçlik TOKYO isimli jantlar opsiyonel olarak tercih edilebiliyor. Yeni DS 7'de altı farklı renk sunuluyor: Yeni Pastel Gri ve sedefli Safir Mavisi yelpazedeki metalik Platin Grisi'nin yanı sıra sedefli seçenekler olan Perla Nera Siyahı, Kristal Grisi ve İnci Beyazı renklerini tamamlıyor.

DS IRIS System

Yeni DS 7'deki en önemli değişikliklerden biri, DS IRIS System'in dahil edildiği bilgi-eğlence sistemi oldu. Bu yeni çözümle, baştan sona yeniden tasarlanan arayüz tamamen yapılandırılabiliyor, hızlı ve sorunsuz çalışıyor. Yeniden tasarlanan 12 inçlik yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranda, tek bir hareketle tüm işlevlere erişilebilen arabirim öğelerinin olduğu bir menü bulunuyor. Diğer bir deyişle, navigasyonu, havalandırmayı, ses kaynaklarını ve yol bilgisayarını tek bir hareketle kontrol etmek mümkün. Kullanımı son derece kolay olan bu büyük ekranda, yüksek çözünürlüklü dijital kameralar sayesinde otomobilin ön ve arka görüntüleri yansıtılabiliyor ve kablosuz olarak akıllı telefon entegrasyonu (Apple CarPlay ve Android Auto) işlevine erişilebiliyor. Değiştirilebilen ve kişiselleştirilebilen ekranların yer aldığı 12 inçlik yeni ve büyük dijital gösterge panelinde, şarj edilebilir hibrit versiyonlarda enerji akışı gibi tüm önemli bilgilerle birlikte yenilenen grafikler bulunuyor. DS 7 Crossback'te olduğu gibi 12 inç büyüklüğündeki dijital gösterge ekranı ise DS IRIS System ile uyumlu bir şekilde yeniden tasarlanan grafikler ile temel sürüş bilgilerinin yanı sıra harita, sürüş yardımcıları, trafik işaretleri ve isteğe bağlı olarak sunulan DS Night Vision gece görüş yardımcısının yol görüntüsü gibi bilgileri yüksek kaliteli grafikler eşliğinde gösteriyor.

Yeni DS 7 ve teknolojileri

DS 7, yenilenmesiyle beraber DS Active Scan Suspension ve DS Night Vision gibi teknolojileri sunmaya devam ediyor.

• DS Active Scan Suspension, sınıfında tamamen benzersiz, kamera ile kontrol edilen bir süspansiyon sistemi. Her tekerleği yolun kusurlarına göre birbirinden bağımsız olarak ayarlayan teknoloji sayesinde yolculuk esnasında "Uçan Halı" etkisi yaşanıyor.

• Kızılötesi kameralı DS Night Vision, ızgaraya yerleştirilen kızıl ötesi kamerası ile 100 metreye kadar yol üzerinde veya yolun yanında bulunan yayaları, bisikletçileri ve hayvanları algılayabiliyor. Sürücü, yeni yüksek çözünürlüklü dijital gösterge panelinden bilgi edinirken, tehlike durumunda ek olarak özel bir uyarı alıyor.

• DS Drive Assist, 2. seviye otonom sürüş ile sürüş güvenliğini artırırken sürücünün üzerinden kayda değer miktarda yük alıyor. Sürüş hızının öndeki otomobillere göre otomatik ayarlanmasının dışında otoyol koşullarındaki virajların doğru çizgide dönülebilmesi için de sürücüyü destekliyor. Dur-kalk trafikte otomobilin hareketini yönetebiliyor.

• DS Driver Attention Monitoring (Kamera Destekli Sürücü Yorgunluk ve Dikkat Yardımcısı), iki kamera aracılığıyla sürücünün dikkat seviyesini analiz ediyor. Birinci kamera, otomobilin sürüldüğü yoldaki hareketini gözlemlerken sürücüye dönük olarak konumlandırılan ikinci kamera, sürücünün nereye baktığını, yüz ve göz kapağı hareketlerini inceleyerek uyku ve dikkat seviyesini ölçüyor. Bu özellik, segmentte tek olma unvanını koruyor. Kızılötesi teknolojisini kullanan ikinci kamera, güneş gözlükleri arkasından da fonksiyonunu sürdürebiliyor.

Formula E'deki E-Tense teknolojisi

Formula E'deki iki adet çifte şampiyonluğuyla DS Automobiles, E-Tense teknolojisini seri üretim otomobillerine aktarıyor.

Yeni DS 7 E-Tense 4×4 300, 200 HP gücünde benzinli motor ile ön ve arka akslarda 110 ile 113 HP güç üreten elektrikli motorlarıyla, 135 km/sa'e kadar tamamen elektrikli olarak sürüş yapılabilmesine imkan sağlıyor. 0-100 km/sa hızlanmasını 5,9 saniyede tamamlayan otomobil, karma koşullara (WLTP) göre hibrit kullanımda 28 g/km CO2 emisyonu ve 1,2 lt/100 km olarak ölçülen yakıt tüketiminin yanı sıra tamamen elektrikli olarak 81 km'ye (WLTP EAER şehir içi) ve 63 km'ye (WLTP AER karma koşullar) kadar menzil sunulabiliyor. Otomobilde kullanılan, DS 7 Crossback'e kıyasla kapasitesi artırılmış 14,2kWh'lik bataryanın şarj seviyesi, 7,4 kW gücündeki bir duvar tipi şarj cihazı ile yaklaşık 2 saatte 0'dan yüzde 100'e tamamlanabiliyor.

Yeni DS 7 BlueHDi 130, turbo beslemeli ve yüksek basınçlı direkt enjeksiyon kullanan dizel motora sahip. 8 kademeli tam otomatik şanzımanın standart olarak sunulduğu otomobilin karma koşullarda yakıt tüketimi 4 lt/100 km ve CO2 emisyonu da 111 g/km. Sakin çalışma karakteri ve gelişmiş ses izolasyonu ile kabine asgari düzeyde yansıyan sesi ile beğeni toplayan bu motor seçeneği, geniş bir devir aralığında sunulan 300 Nm'lik yüksek torku ile akıcı bir sürüş sağlıyor.

Yeni DS 7 PureTech 225, turbo beslemeli ve yüksek basınçlı direkt enjeksiyon kullanan benzinli motora sahip. 8 kademeli otomatik şanzımanın standart olarak sunulduğu otomobilin karma koşullarda yakıt tüketimi 5,3 lt/100 km ve CO2 emisyonu da 130 g/km. Hacim küçültme stratejisinin en iyi sergilendiği motorlardan biri olan PureTech 225, sakin sürüşlerde yakıt ekonomisi, ihtiyaç duyulduğunda ise 225 beygir gücü sunan performansı ile öne çıkıyor.

>